Mannheim. (oka) Niedrigere Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und die Umstellung von Teilen des innerstädtischen Lieferverkehrs auf Lastenfahrräder bilden den Schwerpunkt des Mannheimer Modellstadt-Konzepts. Für die meisten Fraktionen im Gemeinderat greift das zwei Jahre dauernde Projekt, für das Mannheim neben vier weiteren Städten vom Bund ausgewählt wurde, zu kurz. Sie begrüßen die billigeren Fahrscheine, fordern aber auch langfristige Maßnahmen, um eine Verkehrswende herbeizuführen.

SPD: Der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer und der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Boris Weirauch, mahnen die Nachhaltigkeit der Pläne von Verkehrsdezernent Christian Specht (CDU) an: "Die Absenkung der Ticketpreise für Einzelfahrscheine klingt zunächst gut. Wir wollen aber wissen, wie die Verwaltung das finanzieren will, wenn das Modellprojekt durch den Bund nach zwei Jahren nicht verlängert wird. Es wäre fatal, wenn man nach einigen Jahren die Preise im Nahverkehr wieder erhöhen müsste, weil der Bund sich entschließt, sich nicht weiter an der Finanzierung zu beteiligen", fordert Weirauch Klarheit vom Verkehrsdezernenten. Eisenhauer signalisiert die Zustimmung seiner Fraktion: "Wir stimmen mit der Verwaltung überein, den Nahverkehr durch günstigere Tickets attraktiver zu machen. Wir können uns auch das Wiener Modell vorstellen - also eine Jahreskarte für die Großwabe Mannheim zu 365 Euro. Das heißt, man kann für einen Euro pro Tag den Nahverkehr das ganze Jahr über nutzen. Wir wollen den Nahverkehr in den Quadraten mittelfristig kostenlos anbieten. Unser Vorschlag des Kurzstreckentickets ist der erste Schritt."

CDU: "Es war richtig von der Bundesregierung, die von Brüssel geforderten Dieselfahrverbote durch gezielte kurzfristige Maßnahmen zu verhindern", findet der Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz. "Die Aufnahme Mannheims in das Modellstadtprogramm ermöglicht die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus unserem Verkehrskonzept", freut sich sein Stellvertreter Steffen Ratzel. Er zeigte sich vor allem begeistert darüber, dass eine Umstellung des innerstädtischen Lieferverkehrs auf abgasfreie Antriebe jetzt in greifbare Nähe rückt. Bereits vor über einem Jahr hat die CDU-Gemeinderatsfraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Bundestagsabgeordneter und Stadtrat Nikolas Löbel sagt: "Die Bundesmittel für den ÖPNV in Mannheim sind eine wichtige Grundlage, um die Stickoxidwerte in der Stadt zu senken und Fahrverbote zu vermeiden. Wenn die Stadt nun schnell in die Umsetzung einsteigt, können wir mit den Mitteln aus Berlin viel für die Lebensqualität und die Luftreinhaltung in unserer Stadt bewirken." Besonders gut sei, dass Teile der ÖPNV-Maßnahmen auch in Ludwigshafen zur Anwendung kommen können, so Kranz.

Grüne: "Die Senkung der Tarife ist begrüßenswert. Die Maßnahmen sind wichtige Schritte, um den ÖPNV attraktiv und zukunftsfähig zu machen. Doch neben dem Preis sind auch ein dichter Takt der Linien und gute Umsteigemöglichkeiten nötig. Die Takterhöhung der Buslinie 50 auf zehn Minuten ist ein erfreulicher Einstieg, um mit einer besseren Anbindung mehr Menschen zum Umsteigen zu motivieren. Eine dauerhafte Reduzierung der Luftschadstoffe wird jedoch nur zu erreichen sein, wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen auch über das Jahr 2020 hinaus Bestand haben", betont Stadträtin Gabriele Baier, Sprecherin der Fraktion für den ÖPNV. Stadtrat Gerhard Fontagnier, der verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, fügt hinzu: "Was deutlich mehr Gewicht braucht, ist die Förderung des Radverkehrs. Der ist die umweltfreundlichste und gesündeste Möglichkeit sich fortzubewegen. Geh- und Radwege müssen endlich freigemacht und ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden."

FDP: "Günstige Ticketpreise können helfen, den Autoverkehr zu mindern. Dazu gehört auch die Einführung des Kurzstreckentickets", erklärt Stadtrat Volker Beisel. "Wenn die Menschen wirklich in den Nahverkehr umsteigen, dann haben wir sehr schnell Kapazitätsprobleme. In den Stoßzeiten sind viele Straßenbahnen heute schon völlig überfüllt. Langfristig brauchen wir auch Investitionen in die Infrastruktur der Stadt. Wir haben Zehntausende von Einpendlern aus der Pfalz und der Bergstraße. Die brauchen ein Park & Ride-Angebot. Wir brauchen nicht nur den Bau neuer Radwege. Die bestehenden Radverbindungen sind oft in einem schäbigen Zustand. Schlaglöcher, bewachsene oder vollgeparkte Radwege sind keinesfalls attraktive Angebote zum Umsteigen auf das Fahrrad."

Mannheimer Liste: "Die Freien Wähler - Mannheimer Liste begrüßen die Förderung des Bunds zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stickstoffdioxid-Reduktion in Mannheim", erklärt Stadtrat Achim Weizel. Dass Mannheim Modellstadt ist, sei erfreulich, aber zeige auch auf, dass in Berlin beim öffentlichen Nahverkehr in engen Grenzen gedacht werde, denn in der Region finde der ÖPNV in enger Abstimmung vieler Nachbarkommunen statt. "Sicherlich wird diese Modellförderung der Bundesregierung im Ergebnis auch zeigen, dass der Ausbau des ÖPNV in der Republik mehr Anstrengungen des Bunds erforderlich macht. Das Modellprogramm in Höhe von 130 Millionen Euro für die Dauer 24 Monate kann allenfalls der Aufriss sein für ein neues Denken in Sachen ÖPNV bei der Bundesregierung", betont Stadtrat Christopher Probst. Man erhoffe sich wichtige Erkenntnisse für Verbesserung des ÖPNV.

Die Linke: "Das Konzept mit der Verbilligung wichtiger ÖPNV-Tarife sowie der Einstieg in eine Wende des innerörtlichen Warenverkehrs können nur ein Anfang sein", erklärt Stadtrat Thomas Trüper. "Veranlassung und Zielsetzung des Bundesprogramms sind jedoch blamabel und kennzeichnend für das umwelt- und verkehrspolitische Versagen der Bundesregierung. Dass nun zur Rettung des Dieselantriebs ein ‚Modell-Programm‘ aufgelegt wird, dessen Erfolgs- oder Nichterfolgskriterien lediglich die Schadstoffemissionen sind, geht an wesentlichen Kriterien vorbei." Nach Auffassung der Partei brauchen die Kommunen Sicherheit, dass die Bundesunterstützung über 2020 hinaus weitergeht. Die Fraktion fordert außerdem, dass die Vergünstigung des Green-City-Tickets auch an die Bezieher von Transferleistungen weitergegeben werden. "Durch die Tarifpreissenkung um 30 Prozent vermindert sich der Subventionsbedarf der Stadt um 50 Prozent", rechnet Trüper vor. "Das ergibt die Möglichkeit, 20 statt bisher zehn Einzeltickets pro Person und Monat auszugeben. Das Budget nun zu kürzen, wäre schäbig und unsozial."