Mannheim. (dpa-lsw/pol/mün) Bei einer Auseinandersetzung im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Anfangs hatte die Polizei von schweren Verletzungen gesprochen, das wurde am Mittwochvormittag korrigiert.

Gegen 21.30 Uhr sollen der 52-Jährige und seine 42 Jahre alte Frau in Streit geraten sein. Beide waren betrunken: Der Mann hatte 2,1 und die Frau 0,9 Promille.

Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich, die aber nur oberflächlich sein sollen. Es habe aber keine Lebensgefahr bestanden, so die Polizei.

Die Ehefrau war noch in der Nacht als Tatverdächtige festgenommen worden. Der genaue Tathergang ist derzeit noch nicht geklärt. Die Frau gab in ihrer Vernehmung an, dass sich der 52-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt habe. Am Mittwochmorgen wurde sie nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminaltechniker sicherten in der Wohnung zahlreiche Spuren. Zur Begutachtung der Verletzungen des Mannes wurde das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg eingeschaltet.

Update: 8. April 2020, 11.45 Uhr