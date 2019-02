Von Volker Endres

Mannheim. Zufriedene Gesichter bei Jan und Stefany Goschmann. Die Geschäftsführung der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) meldete ein Jahr der Rekorde rund um das Maimarktgelände. "Der Buchungsstand für 2019 liegt auf einem ähnlichen Kurs", erklärte Jan Goschmann. Auf dem Maimarktgelände hatte das vergangene Jahr 385 Tage. Auf so viele Belegungstage kam die Ausstellungsgesellschaft inklusive Auf- und Abbau und mit einigen Parallelveranstaltungen auf dem 225.000 Quadratmeter großen Gelände. "Dabei sind die 110 Tage Auf- und Abbau für den Maimarkt noch gar nicht eingerechnet, weil die das Bild verfälschen würden", erklärte Stefany Goschmann.

Tatsächlich stehen die Stahlgerüste für die Zeltlandschaft schon jetzt und künden davon, dass der Konjunkturmotor auf dem Mühlfeld weiter brummt. Es wird weiter investiert: Die große Maimarkthalle, die in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert, soll mit rund 700.000 Euro technisch auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Genau 68 Veranstaltungen, 10 mehr als im Jahr zuvor und 9 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016, beherbergte die MAG im vergangenen Jahr auf dem Gelände und den beiden Hallen. Die Besucherzahl sei mit rund 860.000 zwar gut, aber nicht rekordverdächtig.

"Wir hatten auch schon über eine Million. Das liegt an der Art der Veranstaltungen", erklärte Stefany Goschmann und verwies auf die Open-Air-Konzerte im vergangenen Jahr: die Gruppen Guns N‘ Roses mit 50.000 und die Toten Hosen mit 32.000 Besuchern.

"Zuschauerkrösus" bliebe aber der Maimarkt, der im vergangenen Jahr 338.000 Gäste lockte. Das ist rund ein Prozent weniger als im Jahr zuvor, aber im Rahmen der "natürlicher Schwankungen". Die könnten bis zu fünf Prozent ausmachen, erklärte Maimarkt-Chefin Goschmann.

Mit Vorfreude richtet die MAG den Blick auf das laufende Jahr, das mit dem Reisemarkt in der Maimarkthalle bereits begonnen hat. Die "Jobs for Future"-Messe für Aus- und Weiterbildung (21. bis 23. Februar) und ihre über 40.000 Besucher stehen schon in den Startlöchern. Auch für den Maimarkt, der am 27. April beginnt, laufen schon die Vorbereitungen.

Neu ist in diesem Jahr eine Veranstaltung für Pferdefreunde. "Das Equitana Open-Air ist das Breitensportfestival für den Pferdesport", erklärte Peter Hofmann, Präsident des Mannheimer Reitervereins. Sie findet vom 5. bis zum 7. Juli auf dem Maimarktgelände statt. Hofmann sieht die Veranstaltung als "Gegengewicht" zum Spitzensport, der beim Maimarkt-Reitturnier geboten wird. Die Equitana soll vorerst im jährlichen Wechsel mit Neuss stattfinden und lockt zur Mannheim-Premiere mit dem Rekordversuch der mit 120 Tieren größten Friesenquadrille der Welt.

Nachdem Guns N’ Roses im vergangenen Jahr die Metal-Fans aus ganz Deutschland nach Mannheim gelockt hat, kommt am 28. August ein weiteres Schwergewicht der Szene: die Band Metallica.

Nach der Premiere 2018 ist das Black Castle Festival am 30. und 31. August erneut auf dem Maimarktgelände zu Gast. Auf der Bühne stehen Gruppen wie die Rammstein-Tribute-Band Stahlzeit oder Suicide Commando.

Für Techno-Liebhaber lohnen sich zwei Termine: Am 6. April findet wieder das Festival Timewarp in der Maimarkthalle statt, am 7. Dezember das Festival Toxicator.