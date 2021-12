Mannheim. (RNZ) Die aktuelle Jahreskarte für den Luisenpark behält noch bis einschließlich April 2022 ihre Gültigkeit. Die Geschäftsleitung der Stadtpark Gesellschaft und ihr Aufsichtsrat haben entschieden, die Jahreskarte 2021 um die Monate zu verlängern, die den Jahreskartenbesitzern aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns entgangen waren. Wer also die Jahreskarte 2021 hat und diese verlängern möchte, muss erst im April tätig werden.

Die Jahreskarte 2021, die ab April 2022 als Saisonkarte bis Herbst 2022 verlängert werden kann, und die Dauerkarte 2022 gelten bis 31. Oktober 2022, die Preise sind entsprechend angepasst. Danach schließt der Luisenpark, um letzte Pflanzungen und Arbeiten für die Bundesgartenschau 2023 zu erledigen. "Dies ist auch im Interesse der Besuchersicherheit und immer dann notwendig, wenn bei Bundesgartenschauen bestehende Parkanlagen mit einbezogen werden" begründet die Stadtpark Gesellschaft den Schritt in einer Mitteilung.

Im Fall des Herzogenriedparks gilt die Jahreskarte 2021 ebenfalls bis einschließlich April. Denn auch der Parkbetrieb in der Neckarstadt war während des Lockdowns eingeschränkt, das Angebot wurde heruntergefahren, da die Stadt den Herzogenriedpark für alle Bürger als zusätzliche, offene Grünfläche brauchte. Die Karte kann verlängert werden und ist dann bis zum Jahresende 2022 gültig, da der Herzogenriedpark nicht Teil der Bundesgartenschau ist, also nicht ab November schließt. Neue Jahreskarten können an Januar erworben werden, sie gelten bis 31. Dezember 2022.