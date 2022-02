Mannheim. (pol/pri/mare) Ein Lkw ist am frühen Mittwochmorgen mit einem Güterzug in Mannheim zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

In der Rhenaniastraße kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem die Straße querenden Güterzug, der ins Hafengebiet einfahren wollte. Die Rhenaniastraße ist am Morgen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Lichtzeichenanlage ist an dem Bahnübergang aktuell außer Betrieb, der Übergang ist durch einen Sicherungsposten gesichert. Nach Angaben des Lkw-Fahrers war dieser nur sehr schwer zu erkennen gewesen. Auch zwei Radfahrer wären fast mit dem Güterzug kollidiert, da sie diesen offenbar in der Dunkelheit nicht gesehen haben. Erst nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw hatten sie diesen bemerkt.

Die Polizei leitet den Verkehr vor Ort ab. Es gibt keine Verletzten. Die Unfallursache ist noch unklar.