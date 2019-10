Von Volker Endres

Mannheim. Mannheims Stadtteile haben einiges zu bieten. Bereits zum 16. Mal laden sie dafür am Samstag, 2. November, zur "Langen Nacht der Kunst und Genüsse" ein. In 14 Stadtbezirken öffnen Gewerbe und Einzelhandel von 18 bis 24 Uhr ihre Türen und freuen sich auf angeregte Gespräche bei entspannter Partystimmung.

Im Vorfeld gab es Diskussionen, denn die Organisatoren hatten ursprünglich den 9. November als Veranstaltungstag auserkoren - den Jahrestag der Reichspogromnacht im Jahr 1938.

Im Juli war die IG Lange Nacht jedoch nach einem Gespräch mit Vertretern der Kirchen, der Jüdischen Gemeinde und Oberbürgermeister Peter Kurz übereingekommen, den Termin um eine Woche, auf den ersten Samstag im November vorzuverlegen, auch wenn der in diesem Jahr mit dem Feiertag Allerheiligen am Freitag, 1. November, kollidiert.

Geboten wird den Besuchern ein vielfältiges Programm aus künstlerischen und kulinarischen Leckerbissen, die sich wie an der Perlenschnur von Sandhofen im Norden bis nach Rheinau im Süden der Stadt ziehen. Rund 40.000 Besucher lockt die "Lange Nacht der Kunst und Genüsse" in jedem Jahr an. Getragen wird sie in den einzelnen Stadtteilen von den Gewerbevereinen und Initiativen, die "IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse" mit Gerhard Engländer, Hartmut Walz und Holger Schmid koordiniert die einzelnen Aktionen. Beispielsweise die "Magische Nacht", die Feudenheim ausgerufen hat, oder die historischen Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr in Käfertal. Musikalisch reicht das Angebot in allen Stadtteilen von Rock und Soul, Country und Jazz bis zum italienischen Schlager. Und auch die Kirchen beteiligen sich in ihren Stadtteilen mit Chören, Ausstellungen und christlicher Rockmusik.

Besucher können gleich mehrere Stadtteile besuchen. Vier Shuttle-Bus-Linien verbinden kostenlos jeweils gleich mehrere Stadtteile. Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums geben an den Haltestellen Auskunft. Zwischen Lindenhof und Neckarau pendelt außerdem wieder der beliebte Oldtimer-Transfer eines Autohauses. Unterstützt wird die Veranstaltung außerdem vom Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung sowie vom Kulturamt der Stadt Mannheim.

Info: www.lange-nacht-mannheim.de