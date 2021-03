Mannheim. (RNZ) Gute Nachricht für Kulturhungrige: Seit Dienstag haben die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) und die Kunsthalle wieder geöffnet – allerdings müssen ein paar Regeln beachtet werden. "Wir freuen uns sehr, dass nach dem langen Warten Museen endlich wieder öffnen können und die Besucher wieder in den Genuss kommen, die vielfältigen Kulturschätze vor Ort im Original zu bewundern. Es ist wichtig, dass die Kultureinrichtungen bei den ersten Öffnungen berücksichtigt werden", betont Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen.

Im Museum Weltkulturen werden die Ägypten-Ausstellung, die archäologischen Sammlungen sowie die Foto-Schau "Jörg Brüggemann: Wie lange noch?" präsentiert. Im Museum Zeughaus sind neben der Sonderausstellung "In 80 Bildern um die Welt" die kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen von Antike bis zur "Belle Époque" zu sehen. Zum Besuch der aktuellen Ausstellungen im Zeughaus und im Museum Weltkulturen ist eine vorherige telefonische Anmeldung im Buchungsbüro unter der Rufnummer 0621 / 293 37 71 erforderlich. Die Besucherinnen und Besucher können dort aus verschiedenen Zeitfenstern wählen. Das Buchungsbüro ist täglich von 11 bis 18 Uhr besetzt. Pro Zeitfenster und Haus werden 55 Personen zugelassen. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

In der Kunsthalle sind seit Dienstag alle Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen im Neubau und Jugendstilbau geöffnet. Im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss des Neubaus wird die Sonderausstellung "Anselm Kiefer" präsentiert, die bisher nur digital zu sehen war – ebenso wie die Regionale "Deltabeben", die im Dezember digital eröffnet wurde.

Veranstaltungen Führungen und Workshops finden vorerst weiterhin online statt. "Wir sind überglücklich, unsere Türen wieder öffnen zu können. Die Besucher werden begeistert sein, vor den riesigen Gemälden und Skulpturen Anselm Kiefers zu stehen. Das ist eine Erfahrung, die man vor dem Original machen muss", erklärt Johan Holten, Direktor der Kunsthalle.

Besucher müssen eine medizinische Schutzmaske tragen. Der Zutritt ist ausschließlich nach Voranmeldung über die Website der Kunsthalle Mannheim unter www.kuma.art möglich. Die Reservierung ist für einen festgelegten Termin und ein Zeitfenster von zwei Stunden gültig. Für jeden "Timeslot" ist ein begrenztes Kontingent festgelegt. Auch wer eine Jahreskarte hat, muss einen Termin reservieren.

Technoseum bleibt noch geschlossen

Das Technoseum öffnet am Donnerstag, 18. März. Auch dort wird eine Anmeldung nötig sein. Der genaue Ablauf wird noch in dieser Woche geklärt und ist dann ab nächster Woche online unter www.technoseum.de abrufbar.

Die Lesesäle des Stadtarchivs Marchivum sind für die stadthistorische Forschung und die Bauakteneinsicht seit Dienstag wieder eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Für den Besuch ist eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung erforderlich, da die Zahl der Personen in den Lesesälen begrenzt ist. In der stadthistorischen Forschung dürfen sich maximal zwei Personen zeitgleich, in der Bauakteneinsicht eine externe Person aufhalten.

Termine für die stadthistorische Forschung nimmt Markus Enzenauer unter der Rufnummer 0621 / 293 71 37 oder per E-Mail an markus.enzenauer@mannheim.de entgegen. Termine für die Bauakteneinsicht können unter der Rufnummer 0621 / 293 77 35 oder per E-Mail an bauakteneinsicht@mannheim.de vereinbart werden. Bei einem Besuch sind die gegenwärtigen AHA-Regeln einzuhalten. Unter www.marchivum.de gibt es weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen.