Von Manfred Ofer

Mannheim. Das Bild auf der Leinwand ist verstörend: Eine junge Frau richtet eine Pistole auf zwei Typen, die an einem Tisch sitzen und sich in aller Ruhe weiter unterhalten. Hätte sich die Szene im wahren Leben so abgespielt, wäre wohl jedem Beobachter anders geworden. Sie stammt jedoch aus einem Spielfilm und macht auf überspitzte Weise deutlich, worüber am Montag im Deutschen Gewerkschaftshaus gesprochen wurde: "Über Fakten und Wahrnehmung von Sicherheit".

"Da traut man sich gar nicht mehr vor die Tür" lautet der Titel einer aktuellen Diskussionsreihe, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert wird. Ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Das Interesse, mit Experten aus Politik und Polizei ins Gespräch zu kommen, war jedenfalls beachtlich. Der Vortragsabend war gut besucht.

Moderiert wurde die Runde von Kolja Schwartz, Redakteur für Recht und Justiz beim SWR. Mit ihm am Tisch saßen der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger, der Vorsitzende der Mannheimer Polizeigewerkschaft Thomas Mohr, der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, Markus Müller vom Fraunhofer Institut und Gabriel Höfle, Quartiersmanager der Neckarstadt-West.

Zu Beginn der Debatte standen nackte Zahlen. So erfuhr man, dass Baden-Württemberg laut polizeilicher Statistik im bundesweiten Vergleich ein sicheres Land ist. Straftaten gingen von 2016 bis 2017 um knapp fünf Prozent zurück, und zwar mit wenigen Ausnahmen in fast allen Bereichen. Brutale Gewalttaten sind immer noch die Ausnahme. Doch sind solche Fakten nur die eine Seite der Medaille. Die subjektive Wahrnehmung von Sicherheit ist eine andere Sache.

"Die Zahl der registrierten Straftaten ist seit Jahren rückläufig", bemerkte Kolja Schwartz und nannte als Beispiel die Straßenkriminalität, die von 2012 bis 2018 um mehr als 13 Prozent zurückgegangen sei. Im gleichen Zeitraum hätten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Computerkriminalität und Fälle von Sachbeschädigung jedoch zugenommen.

Für Polizeipräsident Andreas Stenger bestand kein Zweifel: "Objektiv ist die Sicherheitslage in Mannheim gut." Es stehe außer Frage, dass man die Sorgen der Bürger ernst nehmen müsse. Gefragt, wo er derzeit Probleme sehe, stellte Thomas Mohr fest, dass es öffentliche Bereiche in der Stadt gebe, "in denen sich viele Bürger unwohl fühlen".

Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft verwies auf das Neckarufer, wo sich - insbesondere im Sommer - Frauen belästigt fühlten und offen Drogen veräußert würden. Seitdem man dort jedoch zu einer stärkeren Polizeipräsenz mit Streifen und Kontrollen übergangen sei, habe sich die Lage verbessert.

Dass das Sicherheitsgefühl unter Bewohnern in der Vergangenheit gelitten habe, bemerkte Gabriel Höfle. Einen positiven Effekt habe man durch die Stärkung der Kulturszene im öffentlichen Raum erzielt. Seitdem der Brennpunkt im Sommer mit dem Projekt "Kultur am Neckar" belebt wurde, habe sich die Drogenszene verlagert. "Die Präsenz so vieler Menschen, die am Neckarufer feiern, hat auch zu einem Rückgang der Belästigungen geführt", sagte er.

Beim Thema Sicherheit spielen auch intelligente Videoüberwachungssysteme eine Rolle. Andreas Stenger bezeichnete das Konzept, dessen Funktionsweise Markus Müller erläuterte, als einen Mosaikstein, den man nun erst einmal testen wolle. Das Kamerasystem reagiert auf Bewegungsmuster. Müller konnte sich durchaus vorstellen, dass es so etwas künftig auch als bezahlbare Dienstleistung in Form einer App geben könnte, sodass beispielsweise der Heimweg bei Nacht überwacht werden kann.

SPD-Mann Sascha Binder war dagegen: "Ich hoffe, dass Sicherheit auch in Zukunft von einer gut ausgestatteten Polizei garantiert wird und nicht vom Geldbeutel abhängt, wie das bei so einer App der Fall wäre."