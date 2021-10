Von Alexander Albrecht

Mannheim. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat die Mannheimer CDU Nikolas Löbel als Bundestagskandidaten nominiert. Schauplatz der Wahl war die Feudenheimer Kulturhalle. Dort tagt die CDU auch an diesem Freitag. Ohne Löbel. Aber mit Feuer unterm Dach. Konkret geht es um die Aufarbeitung der Situation in der ehemaligen Geschäftsstelle und das Gutachten einer Reutlinger Wirtschaftsprüfungskanzlei – das die Mitglieder bei drei Terminen nur einsehen durften, wenn sie vorher eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben.

Der Vorstand des Kreisverbands interpretierte die Expertise bei einem Gespräch mit Medienvertretern und CDU-Mitgliedern so, dass sich weder strafbare Handlungen noch Verstöße gegen das Parteiengesetz daraus ergäben. An dieser Deutung gibt es an der Basis inzwischen erhebliche Zweifel. "Wir sind bei der Pressekonferenz angelogen worden", schimpft Altstadtrat Konrad Schlichter, der sich das Gutachten eine Stunde lang durchgelesen hat.

Wie die RNZ weiter aus Parteikreisen erfahren hat, listet der Bericht 28 sogenannte Mängelrügen auf, mehr als die Hälfte davon werden als "schwer" eingestuft. Es handelt sich um mögliche Verstöße gegen das Abgeordnetengesetz, das Parteien- oder das Steuerrecht. Erstaunlich ist, dass der ehemalige Kreisverbandschef Löbel bis Ende Juli Einzelvollmachten über CDU-Bankkonten gehabt haben soll, obwohl er nach Bekanntwerden des Maskenskandals Anfang März aus der Partei ausgetreten war. Noch gravierender: Sämtliche wesentliche Ausgaben sollen während des Untersuchungszeitraums (1. Januar 2017 bis 10. März 2021) ohne einen notwendigen Vorstandsbeschluss erfolgt sein.

In der früheren Geschäftsstelle gab es fünf Rechtsträger: Löbels Wahlkreisbüro, seine Projektmanagement GmbH und die "pr.event-marketing", die Kreisgeschäftsstelle der CDU und die Junge Union. Die Nachwuchsorganisation zahlte die höchste Miete, obwohl ihr nur eine Fläche mit Sofaecken-Charakter zur Verfügung stand. Ansonsten konnte Löbel schalten und walten, wie er wollte. Denn vier Rechtsträger vertrat er ja selbst.

Die Folge: Ein Durcheinander an Zahlungen und Belegen, die sich kaum noch einordnen lassen. Betriebskosten wurden nicht sauber voneinander getrennt, sondern pauschal abgerechnet. Ein Mitglied hat dem Gutachten entnommen, dass die Ausgaben für eine Werbekampagne Löbels zu Lasten der CDU Mannheim verbucht worden sein könnten. Das wäre ein Fall von Querfinanzierung. Die beauftragte Werbeagentur habe später einen hohen Betrag an den Kreisverband gespendet.

Das Gutachten komme nur mit ganz wenigen Zahlen aus, eine Situationsbewertung sei so nicht möglich, heißt es. Den Experten soll keine nach dem Parteiengesetz obligatorische Vermögensbilanz vorgelegt worden sein, aus der auch die Verbindlichkeiten hervorgehen. Darlehensverträge mit einem hohen Überziehungszins von sechs Prozent erhielten die Prüfer nur in kopierter Form.

Es waren schließlich auch nicht die Gutachter, die die Mängel als "nicht strafbar" erachteten, sondern der Kreisvorstand. Die Experten gaben keine Wertung dazu ab. "Hätte die Firma der CDU ein General-Testat für eine ordnungsgemäße Buchführung erteilt, wäre sie Gefahr gelaufen, ihren Ruf zu schädigen", glaubt ein Mitglied. "Andererseits wollten die Prüfer auch nicht ihre Auftraggeber in die Pfanne hauen."

Alle handelnden Personen sind in der Stellungnahme unkenntlich gemacht worden, darauf legte der Vorstand der Mannheimer CDU nach übereinstimmenden Angaben des Landesverbands ebenso großen Wert wie auf die Verschwiegenheitsverpflichtungen.

Weil es sich bei den geschwärzten Namen teilweise um Führungsmitglieder handelt, wie kritische Christdemokraten vermuten? Aus dem aktuell 20-köpfigen Kreisvorstand stellen sich neun Mitglieder am Freitag zur Wiederwahl, Pressesprecher Christian Hötting ist einer von zwei Kandidaten für den Vorsitz und klarer Favorit. Er weist im Namen der Parteispitze den Lügenvorwurf "in aller Schärfe" zurück. Der neue Kreisvorstand werde die "Handlungsempfehlungen" des Gutachtens umsetzen.