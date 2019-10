Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nichts ging mehr am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Weil die Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke über das Wochenende gesperrt war, bildeten sich lange Staus - unter anderem auf dem Parkring und der Bismarckstraße. Bürger auf beiden Seiten des Rheins sind frustriert, denn das könnte sich am kommenden Wochenende wiederholen. Vergangene Woche hatte die Mannheimer Stadtverwaltung bekannt gegeben, dass die Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke an insgesamt drei Wochenenden gesperrt wird, da dringende Sanierungsarbeiten anstehen. Weitere Sperrungen sind vom 25. bis 27. Oktober und vom 15. bis 17. November geplant.

Das erste Wochenende ist vorbei und die Bilanz dramatisch. Damit sich das Verkehrschaos am kommenden Samstag nicht wiederholt, haben sich die Mitarbeiter der verantwortlichen Fachbereiche zur Krisensitzung getroffen. Eine Möglichkeit wäre, die Auffahrt am Samstagnachmittag für ein paar Stunden zu öffnen, damit die Einkäufer aus der Pfalz wieder zurückfahren können. Doch dann könnte die Zeit knapp werden. Eine zusätzliche Sperrung am Allerheiligenwochenende kommt nicht in Frage, denn am 3. November ist in Ludwigshafen verkaufsoffener Sonntag. Wie die Stadtplaner den drohenden Verkehrskollaps am Samstag abwenden wollen, werde man am heutigen Mittwoch bekannt geben, erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage.

Die Verkehrslage ist auch deshalb so prekär, weil derzeit die Hochstraße Süd dauerhaft gesperrt ist. Momentan ist die Kurt-Schumacher-Brücke die einzige Verbindung von der Mannheimer Innenstadt in die Pfalz. Und von dort kommen gerade am Samstag viele Menschen zum Einkaufen in die City. Allerdings konnten die Baumaßnahmen aus Gründen der Sicherheit nicht verschoben werden, betonte der Stadtsprecher. Sie müssen trotz der aktuellen Lage noch vor dem Winter umgesetzt werden, um die langfristige Sicherheit der Brücke zu gewährleisten.