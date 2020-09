Das Theresienkrankenhaus (links) und das Diakonissenkrankenhaus (rechts) in Mannheim. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Im Januar 1929 erblickte in der St. Hedwig-Klinik das erste Baby das Licht der Welt. Am 31. Dezember 2020 werden die Kreißsäle dort letztmals in Betrieb sein. "Solange sind Gynäkologie und Geburtshilfe jedoch noch voll funktionsfähig", versichert Matthias Warmuth, Geschäftsführer der Barmherzigen Brüder Trier (BBT). Am 1. Januar 2021 soll die Fachabteilung dann mit der des Diakonissenkrankenhauses zusammengeführt werden. Damit wird der erste Schritt der zukünftigen Medizinstrategie für Theresienkrankenhaus/St. Hedwig-Klinik und Diakonissenkrankenhaus vollzogen. Die Kliniken agieren seit Anfang 2020 unter dem Dach der BBT-Gruppe.

Die Entscheidung für die Zusammenlegung ist nach den Worten von Markus Haass, Ärztlicher Direktor des Theresienkrankenhauses, von den Verantwortlichen gemeinsam erarbeitet und getroffen worden. Sie versprechen sich davon eine bessere Versorgungsqualität insgesamt sowie eine Steigerung der gynäkologisch-onkologischen Patientenzahlen – auch im bereits bestehenden Brustzentrum und dem gynäkologischen Krebszentrum am Diakonissenkrankenhaus. In der Klinik in der Speyerer Straße kamen bisher 1100 Kinder pro Jahr zur Welt.

Diese Zahl will man auf 1500 steigern und einen vierten Kreißsaal und weitere Familienzimmer einrichten. An der St. Hedwig Klinik werden durchschnittlich 700 Geburten pro Jahr verzeichnet. Doch es wird davon ausgegangen, dass sich nur etwa 60 Prozent künftig ins Diakonissenkrankenhaus verlagern werden, und die übrigen Gebärenden andere Kliniken aufsuchen werden. Die 40 von der Schließung der Kreißsäle betroffenen Mitarbeiter sollen übernommen werden. Betriebsbedingte Kündigungen und Personalabbau sind nach den Worten von BBT-Geschäftsführer Werner Hemmes nicht vorgesehen. Offene Fragen – auch hinsichtlich der künftigen Führungs- und Organisationsstruktur – sind allerdings noch zu klären. "Unsere Philosophie ist es, erst die Rahmenbedingungen zu entwickeln und dann mit Mitarbeitervertretungen und in Einzelgesprächen mit den Betroffenen über die konkrete Umsetzung zu sprechen und nach guten Lösungen zu suchen".

Für die St. Hedwig-Klinik in A2 ist ein Nachnutzungskonzept in Arbeit. Die bisherigen stationären Leistungen im Bereich der plastischen Chirurgie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sollen dort ebenso verbleiben wie verschiedene externe Praxen. Neu hinzukommen könnte ein Schlaflabor sowie ein Zentrum für ambulante und kurzstationäre Eingriffe. Außerdem wurde eine Machbarkeitsstudie für die Unterbringung eines Bildungscampus in Auftrag gegeben.

Weitergearbeitet wird auch an der medizinischen Neuausrichtung der fusionierten katholischen Krankenhäuser (Theresien/St. Hedwig) und des evangelischen Diakonissenkrankenhauses unter dem gemeinsamen christlichen Dach. Dazu wird laut Haass jeder Fachbereich einer Ist- und Potenzialanalyse unterzogen.

"Wir wollen überschaubare, aber dennoch entsprechend große Betriebsgrößen schaffen, die als Voraussetzung für eine optimale medizinische Nahversorgung und Patientensicherheit gelten", erklärt Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor am Diakonissenkrankenhaus.