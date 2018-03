Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Nachricht schlug in der vergangenen Woche wie eine Bombe ein: Fahren demnächst Busse und Bahnen gratis durch die Stadt? Zumindest gehört Mannheim zu einer von fünf Modellkommunen, die in einem Brief von zwei Bundesministern und Kanzleramtschef Peter Altmaier an die EU-Kommission in Brüssel auftauchen. Das Ziel: Wenn weniger Diesel-Fahrzeuge durch die ausgewählten Städte rollen, reduziert sich die Stickstoffbelastung - und die Luft wird besser.

Soweit der "Vorschlag", von mehr will die Bundesregierung derzeit nicht reden. Oberbürgermeister Peter Kurz war, wie er gestern vor der Presse sagte, selbst von den Plänen überrascht worden und vorher nicht eingeweiht gewesen. Nun hofft er, bei einem Gespräch mit den Vertretern der anderen Städte im Umweltministerium in Berlin Konkreteres zu erfahren. "Wir sind gerade in der Endabstimmung für den Termin. Das Treffen könnte schon nächste Woche stattfinden", sagte Kurz.

Zentrales Thema in der Runde dürfte die Finanzierung sein. Im Rathaus hat man ausgerechnet, dass bei einem Gratis-Nahverkehr jährlich 80 Millionen Euro an Ticketeinnahmen in Mannheim verloren gehen. Im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) sind es etwa 300 Millionen Euro. "Und wir reden hier nur von der aktuellen Zahl an Bus- und Bahn-Fahrern", sagte Kurz.

Hinzu kommt: Schon jetzt sind die Fahrzeuge in Großstädten wie Mannheim oft überfüllt, bei kostenlosen Tickets würden sie vermutlich noch voller. Will heißen: Der gesamte Nahverkehr müsste massiv ausgebaut werden - technisch modern und umweltfreundlich.

"Wir bräuchten ganz konkret eine neue Stadtbahn. Und das wäre kurzfristig gar nicht zu machen", erklärte Kurz. Denkbar sei, so der OB, dass der Bund einen Innovationstopf schafft. Möglicherweise falle das Vorhaben aber auch eine Nummer kleiner aus, mit Preisnachlässen und einem Anreizsystem für den Nahverkehr. Abgesehen davon müsse auch noch der rechtliche Rahmen abgesteckt werden. Trotz der Unwägbarkeiten sprach Kurz von "einer Chance, etwas zu bewegen".

Ein weiteres Problem sieht er allerdings darin, dass die Bundesregierung derzeit nur geschäftsführend im Amt ist und keine neuen Programme beschließen kann. Daran habe auch schon der Diesel-Gipfel Ende vergangenen Jahres gelitten. Andererseits packten damals die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen die Gelegenheit beim Schopf und stellten einen gemeinsamen Antrag. Inzwischen hat das Bundesverkehrsministerium zugesagt, den Masterplan der drei Kurpfalzkommunen zur Luftreinhaltung mit knapp 600.000 Euro zu bezuschussen. Hier geht es ausschließlich um Planungskosten.

Ein externes Büro soll in den kommenden Wochen einen Maßnahmenkatalog ausarbeiten. Sicher darin enthalten sein wird das Kapitel Digitalisierung. So soll die Parkplatzsuche vereinfacht werden. Darüber hinaus hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel die Stadt Mannheim dazu aufgefordert, sich mit einem Modellprojekt für intelligente Parkleitsysteme in der Innenstadt beim Bund zu bewerben.

Dieser habe ein Förderprogramm zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme aufgelegt. Städte könnten dabei mit bis zu 100 Millionen Euro gefördert werden.