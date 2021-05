Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Die Kultur ist finanziell und mental am Anschlag. Der Ruf nach Lockerungen wird lauter. Und es gibt Ansätze, die Hoffnung machen. Mit lückenloser, digitaler Kontaktnachverfolgung, einer ausgereiften Teststrategie, einem wasserdichten Hygienekonzept und einer leistungsfähigen Raumbelüftung will die Mannheimer Kongressgesellschaft m:con der Pandemie stückchenweise wieder Normalität abringen. Dazu fand vor zwei Monaten ein Test mit mehr als 300 Freiwilligen im Rosengarten statt. Nun stellte m:con-Geschäftsführer Bastian Fiedler die Ergebnisse vor. Sein Fazit: "Mit einem ausgefeilten Konzept sind Veranstaltungen sicher und machbar."

Die Hürden am Testtag waren bewusst hoch gelegt, um neue Infektionswellen zu verhindern und Versammlungsstätten wieder zu Orten der Begegnung zu machen. Das Prozedere: Nach der Registrierung über die Luca-App unterzogen sich die Teilnehmer gleich drei Gesundheitschecks: einem Kautest, der mit einer hohen Sicherheit den Nachweis von Sars-CoV-2 aus dem Speichel ermöglicht, dem bekannten Antigen-Schnelltest mittels Nasenabstrich sowie einem komplizierten und daher weniger akzeptierten Riechtest.

Im gesamten Gebäude des Rosengartens musste während des Testlaufs eine FFP-2-Atemschutzmaske getragen werden. Mit im Haus fest verbauten und durch mobile Geräte ergänzten digitalen Wegweisern wurde sichergestellt, dass nur Menschen mit einem negativen Corona-Test Zutritt zum Veranstaltungsbereich erhalten und sich Besucherströme nicht vermischen. Die Sanitärbereiche sowie die Berührungsflächen wurden in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert.

Aufgrund des Pandemiegeschehens wurde die Lüftungsanlage nicht mit Umluft betrieben, sondern lief mit 100 Prozent Frischluftzufuhr. Bei einem Raumvolumen von 17.000 Kubikmetern im Mozartsaal, dem größten Saal im Haus, fand zwölf Mal in der Stunde ein kompletter Luftaustausch statt. Auch die Aerosolmessung über einem Dummy fand dort statt, wo im normalen Betrieb mehr als 2200 Besucher Platz finden.

"Es ist belegt, dass 100 bis 1000 virusbelastete Partikel ausreichen, um bei nahem Abstand jemand anderen zu infizieren", heißt es im Abschlussbericht. Dies gelte aber nur, wenn keinerlei Schutzmaßnahmen wie Abstand und Masken angewendet werden, was im Rosengarten nicht der Fall ist. Geschäftsführer Bastian Fiedler geht deshalb davon aus, dass die zugelassenen Besucher nur zu einem verschwindend geringen Anteil potenzielle Überträger von Viren sein können.

Das Risiko werde zusätzlich erheblich minimiert, indem alle ständig Masken tragen. Lediglich auf das Tragen von Masken am Platz würde man gern verzichten, so die Auswertung der Untersuchung. Es bestehe aus infektionshygienischer Sicht bei Einhaltung aller genannten Schutzmaßnahmen einschließlich der üblichen Regelungen (AHA) ein äußerst geringes Ansteckungsrisiko, wenn die Besucher in "Schachbrettanordnung" auf den Plätzen an Veranstaltungen teilnehmen. Mit diesen Vorgaben könnten aus jetziger Sicht Veranstaltungen auch in anderen Kultureinrichtungen der Stadt stattfinden, betont Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts Mannheim. Die Bereitschaft, bald wieder an Publikumsveranstaltungen teilzunehmen, stehe und falle mit einem sinnvollen Abstands- und Hygienekonzept. "Das Vertrauen in die Veranstalter, selbst für Sicherheit zu sorgen, scheint jedenfalls gegeben", resümiert Bastian Fiedler. Nun seien die Politiker am Zug.