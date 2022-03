Von Marco Partner

Mannheim. Spektakuläre Akrobatik, ein festliches Dinner, friedvolle Musik, taktvolle Worte – und reichlich Prominenz. Mit einer beeindruckenden und emotionalen Gala kamen am Montag die Akteure des Palazzo nach Saisonende noch einmal zusammen, um mit der Mannheimer Runde einen Charity-Abend zur finanziellen Hilfe für ukrainische Geflüchtete zu veranstalten. Im mit knapp 300 geladenen Gästen gefüllten Spiegelpalast gelang der Spagat zwischen verzaubernder Traumwelt und bitterer Realität.

Aus Kanada, Australien, Kuba, Italien oder Frankreich kommen die Artisten der Dinner-Show. 13 Künstler stammen auch aus der Ukraine und Russland. Sie gaben für Palazzo-Geschäftsführer Rolf Balschbach den Impuls, nicht aus der Ferne tatenlos zuzusehen, sondern die eigene Kreativität und Netzwerke zu nutzen, um Kriegsleidenden zu helfen. Als Symbol, dass die Menschen beider Länder den Krieg nicht wollen, wirbelten eine russische und ein ukrainischer Seilartist eng umschlungen durch die Lüfte, strahlte die Manege ihre Magie aus.

Nach und nach betraten bekannte Sänger wie Karim Amun von den Söhnen Mannheims und Sidney Youngblood oder Newcomerinnen wie Maram El Dsoki und Kathrin Kistenmacher die Bühne, um "Imagine" von John Lennon als Zeichen des Friedens anzustimmen. Auch Bülent Ceylan sang mit. Und setzte mit einer rockigen Interpretation von Westernhagens "Freiheit" später noch einen drauf. Es waren der Comedian und Stefan Kleiber, Vorsitzender der Mannheimer Runde, die schon vor Wochen etwas auf die Beine stellen wollten und schnell beim Palazzo fündig wurden.

"Hier weiß man, auf die Runde ist Verlass, und die Hilfe kommt da an, wo sie benötigt wird", sagte Ceylan, der mit seiner Kinderstiftung zuletzt Matratzen, Kissen und Bettlaken für 140 Waisenkinder besorgte, die nun in Kirschgartshausen untergebracht sind. Die Spendenbeträge stiegen, während sich Akrobaten auf einem Schleuderbrett gegenseitig durch die Lüfte schossen oder schlangenartige Verrenkungen mit ihrem Körper vollzogen. Währenddessen folgte der Hauptgang auf die Vorspeise.

Viele Unternehmer, aber auch Sänger Rolf Stahlhofen, Fußballer des SV Waldhof und der WM-Elfmeter-Held von 1990, Andreas Brehme, saßen im spendierfreudigen Publikum. 200.000 Euro sollten am Ende zusammenkommen. Ein Großteil des Geldes wird in die Flüchtlingshilfe in Mannheim gesteckt. Auch Personen, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben – einige Gastgeber wurden als Dankeschön zum Gala-Abend eingeladen – sollen bei Bedarf möglichst unbürokratisch unterstützt werden.

Ein anderer Teil der Spenden wird aber auch für medizinische Hilfe direkt in die Ukraine sowie in die moldawische Partnerstadt Chisinau fließen, wo derzeit circa 20.000 Kriegsfliehende gestrandet sind. "Wir spüren eine große Hilfsbereitschaft und eine Leistungsfähigkeit der Stadtgesellschaft", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Circa 2000 Geflüchtete seien inzwischen in Mannheim registriert, darunter fast 800 Kinder und Jugendliche. Schulbesuche, Kinderbetreuung und Unterbringung werden die kommenden Großaufgaben sein, während die Flüchtlingszahlen wohl weiter steigen. "Auch wenn die Waffen irgendwann schweigen, bedeutet das noch nicht automatisch Frieden. Es fehlt eine Rückkehrperspektive, es wird kein Sprint, sondern ein Marathon", betonte er.

Auch Bülent Ceylan fand neben einer humorvollen Rückschau auf zwei Jahre Pandemie (mit geschlossenen Spielplätzen und ungewohntem Dauerfamilienleben) ernste Töne. "Ich kann hier Witze machen, während andere für so etwas ins Gefängnis müssen", betonte er – und war überrascht, als sich Wladimir Klitschko bei den Gästen persönlich per Videobotschaft bedankte. "Bülent, wenn das alles vorbei ist, komm ich ins Palazzo und wir feiern gemeinsam", versprach der ukrainische Ex-Boxer, der nun ganz andere Kämpfe überstehen muss. Möglich machte den Kontakt der Heidelberger Unternehmer Winfried Rothermel, der seit Jahren mit dem mehrfachen Schwergewichtsweltmeister befreundet ist.