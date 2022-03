Moderne Holzkonstruktion: So soll der Franklin-Steg über die B 38 für Fußgänger und Fahrradfahrer aussehen. Visualisierung: DKFS Architects

Mannheim. (RNZ) Der Bau des Franklin-Stegs, der geplanten neuen Fuß- und Radwegverbindung über die stark befahrene B 38, soll Anfang nächsten Jahres beginnen. Für die Finanzierung hatte die Stadtverwaltung eine Zuwendung aus dem Programm "Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland" beantragt. Jetzt gab es gute Nachrichten: Das Bundesverkehrsministerium trägt die Bau- und Planungskosten in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro.

"Die Entwicklung der Konversionsflächen ist eine Jahrzehnt-Aufgabe, die in naher Zukunft abgeschlossen ist – und eine Chance, unsere Stadt im Sinne des Leitbildes ’Mannheim 2030’ nachhaltig zu gestalten", sagt Oberbürgermeister Peter Kurz. "Die Radverkehrsverbindung des Franklin-Stegs unterstützt nicht nur maßgeblich die verkehrs-, energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, sondern auch das quartiersbezogene Mobilitätskonzept. Wir sind dankbar, dass die Kosten zu 100 Prozent vom Bund übernommen werden." Man wolle klimaneutrale Mobilität für alle, betont Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. "Dafür brauchen die Menschen in Deutschland gute Mobilitätsangebote. Dazu gehört auch der Bau einer eigenen Brücke für Radfahrer und Fußgänger." Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell erklärt: "Der Steg betont den zukunftsweisenden, klimafreundlichen Modellcharakter des neuen Stadtteils, bei dem der Radverkehr mit anderen Verkehrsmitteln, wie dem ÖPNV oder Sharing-Angeboten, verknüpft wird." Der Franklin-Steg überwindet die Bundesstraße zwischen dem neuen Stadtteil und Vogelstang. Der Entwurf von der Arbeitsgemeinschaft Knippers Helbig GmbH aus Stuttgart und dem Londoner Büro DKFS Architects wurde im September 2020 bei einem europaweiten Planungswettbewerb aus 15 eingereichten Beiträgen ausgewählt.

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer, sieht den Brückenschlag nicht nur als reines Infrastrukturbauwerk: "Durch den Franklin-Steg wird das neue Quartier auch für die umliegenden Bewohnerinnen und Bewohner erreichbar. Er bildet den Brückenschlag zwischen Bewährtem und Neuem." Kindern und Jugendlichen ermögliche das Bauwerk, selbstständig und einfach die weiterführenden Schulen in Vogelstang zu erreichen und in umgekehrter Richtung in den Käfertaler Wald und das Carl-Benz-Bad zu radeln.