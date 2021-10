Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der geschlossene Fahrlachtunnel, diverse Großbaustellen oder der Wegfall von Parkplätzen in der Innenstadt – all das bereitet IHK-Präsident Manfred Schnabel Sorgen. Denn er sieht durch die Verkehrsbehinderungen die Erreichbarkeit der Innenstadt sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Einzelhandel in Gefahr. Damit ist er nicht allen, zahlreiche Vertreter der Wirtschaft sehen das genauso. Deshalb lud die IHK Rhein-Neckar Vertreter von Mitgliedsunternehmen und der Stadtverwaltung zu einem Gespräch ein.

Schnabel betonte die Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs als maßgeblichen Standortfaktor. Ralf Eisenhauer (SPD), der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister, präsentierte die aktuellen Maßnahmen der Stadt zur Baustellenkoordinierung und den Verkehrsentwicklungsplan "Masterplan Mobilität 2035", der Lärmschutz, Klimaziele, Stadtentwicklung und Radförderung vereint.

"Unsere Mitgliedsunternehmen nehmen die Verkehrssituation in Mannheim und im Kernraum der Metropolregion Rhein-Neckar zunehmend als große Belastung und hohes wirtschaftliches Risiko wahr. Die Mobilität muss drastisch verbessert werden", forderte Schnabel. "Der Verkehr der Zukunft wird zwar anders, aber nicht weniger werden." Deshalb plädiere die IHK langfristig für eine weitere Rheinquerung, "auch, um den Durchgangsverkehr um die Metropolen herumzuleiten", präzisierte er auf RNZ-Nachfrage. Eine Seilbahn könne kurz- bis mittelfristig eine sinnvolle Ergänzung sein.

Mit Blick auf den Klimaschutz gibt es laut Schnabel bei den Unternehmen eine hohe Akzeptanz für eine pragmatische und technologiegetriebene Mobilitätswende – beispielsweise mit emissionsfreien Antrieben und intelligenten Verkehrssteuerungen. "Auf keine Akzeptanz stoßen alle Maßnahmen, die als dogmatisch oder wirtschaftsfeindlich wahrgenommen werden", betonte der IHK-Präsident. Gemeint sind die städtischen Maßnahmen in Sachen Gehwegparken sowie Be- und Entladezonen. "Dort wo das Verbot des Gehwegparkens durchgesetzt wird, wird das Parkangebot massiv reduziert."

Und dort, wo es von den Platzverhältnissen her möglich sei, die notwendigen Parkflächen aufgrund der Restgehwegbreiten zur Verfügung zu stellen, sollten sie eingezeichnet werden. Durch die Umwidmung von Parkflächen entstünden Einschränkungen für den Lieferverkehr. "Die ökologische Transformation muss auch ein ökonomischer Erfolg werden, wenn wir unseren Wohlstand bewahren und als Vorbild wirken wollen", gab Schnabel zu bedenken.

Die Erreichbarkeit der Innenstadt für Verkehrsteilnehmende mit emissionsfreien Antrieben sei ein Eckpunkt des Masterplans Mobilität, erklärte Ralf Eisenhauer. Durch reduzierten Durchgangsverkehr, ein verbessertes Parkleitsystem und die geplante Neuordnung des Straßenrandparkens soll der Parksuchverkehr erheblich eingeschränkt werden und so zu einer Attraktivitätssteigerung für Fußgänger und Radfahrer beitragen. "Dabei wird die Innenstadt auch für Autos immer erreichbar bleiben", versprach Eisenhauer. Genügend Parkraum stehe in den Parkhäusern zur Verfügung. Er warb für die städtischen Entwicklungspläne: "Um auch künftig als Oberzentrum attraktiv zu sein, müssen wir uns weiterentwickeln. Das bedeutet, dass neue und klimaverträgliche Verkehrswege geschaffen werden. Zum anderen muss die Leistungsfähigkeit unseres Infrastrukturnetzes gewährleistet sein.

Mit Blick auf die Baustellensituation wünschen sich die Unternehmen vor allem eine strategische Koordination und frühzeitige Investitionen in die vorhandene Infrastruktur: "Baumaßnahmen, die langfristig die Mobilität verbessern, tragen die Unternehmen mit, wenn sie gut geplant und gemanagt sowie effizient umgesetzt werden. Die Erreichbarkeit muss dabei zu jeder Zeit gewährleistet sein", mahnte Schnabel. Für Unternehmen, Fachkräfte und Kunden sei Mobilität ein entscheidender Standortfaktor, der sich im regionalen und überregionalen Wettbewerb behaupten müsse, so Schnabel.

"Baustellen sind unumgänglich", sagte Eisenhauer. "Durch eine umsichtige Planung schaffen wir es aber, die Einschränkungen für Bürger, Pendler oder Kunden so gering wie möglich zu halten." Bei allen Differenzen sind sich Stadt und IHK aber in der Sache einig: Klimaschutz und Mobilität dürfen sich nicht ausschließen. Dafür brauche es gemeinsame Lösungen, an denen alle relevanten Akteure in der Region arbeiten.