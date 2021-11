Von Olivia Kaiser

Mannheim. Immer mehr Menschen infizieren sich derzeit mit dem Coronavirus – die meisten sind ungeimpft. Gleichzeitig steigt die Nachfrage bei den bereits Immunisierten nach der Boosterimpfung, die niedergelassenen Ärzte können diese Nachfrage nicht gänzlich decken. Die Stadt Mannheim will deshalb ihre Impfkampagne gehörig ankurbeln. Dafür hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag grünes Licht für 980.000 Euro gegeben. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Ausgaben vom Land Baden-Württemberg erstattet werden.

Die Impfstrategie setzt auf drei Angebote: Der Impfbus der RNV wird weiterhin vor allem bei Kultur- und Sportveranstaltungen eingesetzt, an denen keine festen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Zudem sollen zwei weitere Impfteams im Stadtgebiet aktiv sein. Eins nimmt Immunisierungen in den Stadtteilen vor: So wird in mehreren Quartieren zeitgleich eine feste Anlaufstelle für Impfungen geschaffen. Ein weiteres Team soll zunächst fest dem Standort Stadthaus N 1 zugeteilt werden, um eine zentrale Anlaufstelle in der Innenstadt zu schaffen.

Die Kosten für die beiden Teams belaufen sich auf 680.000 Euro. Für den Einsatz des Impfbusses bis zum 31. März 2022 kommen 300.000 Euro hinzu. Das Land habe signalisiert, die Kosten zu tragen, eine offizielle Zusage gibt es jedoch laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) noch nicht. Die Entscheidung soll in wenigen Tagen fallen. Da der Impfbus ein Angebot sei, von dem Menschen aus der ganzen Region profitieren, wenn sie zu Veranstaltungen in die Quadratestadt kommen, wolle man mit den Impfaktionen in den Stadtteilen und dem kleinen Impfzentrum in Stadthaus die direkten Angebote für die Mannheimer Bevölkerung forcieren.

"Es ist die Situation eingetreten, vor der wir im Sommer schon gewarnt haben", erklärte Kurz. "Wenn wir bis Herbst keine ausreichende Impfquote erreichen, dann wird es kritisch. Jetzt ist es noch massiver als befürchtet." Das Pandemiegeschehen zeige, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz bestehe. Letztere steigt in Mannheim sprunghaft an, wie Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, mit seinen Zahlen belegte. Wurden in der vergangenen Woche noch 661 Coronafälle gemeldet, so waren es allein am Mittwoch 247, am Donnerstag kamen 200 neue Infektionen hinzu. "Das nennt man exponentielles Wachstum", konstatierte Schäfer. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 352, zudem wurden zwei weitere Todesfälle vermeldet.

Der traurige Trend nach oben macht sich auch in den Mannheimer Krankenhäusern bemerkbar. Derzeit befinden sich 15 Patienten auf der Intensivstation, 33 Personen werden auf der Isolierstation behandelt. Dabei sei festzuhalten, dass es sich bei den Erkrankten in überwiegender Zahl um Nichtgeimpfte handle, so Schäfer. "Der Unterschied ist eklatant." Dies könne man auch an der für das Land errechneten Inzidenz von etwa 43 bei geimpften und 829 bei nicht geimpften Infizierten erkennen. Die am stärksten betroffene Altersgruppe sind nicht mehr die zehn- bis 15-Jährigen, sondern die 25- bis 30-Jährigen.

Aktuell gibt es im Stadtgebiet 55 Cluster, davon entfallen 25 auf Schulen und Kindertagesstätten (Kitas), 13 auf Betriebe. Eine Schulklasse befindet sich in Quarantäne, bei den Kitas sei keine Gruppe betroffen. "Schulen und Kitas sind keine Infektionstreiber", betonte Schäfer. In der Stadt verzeichne man keine großen Ausbruchsgeschehen, die Infektionslage sei eher "diffus".

In acht Pflegeheimen gibt es Fälle von Covid-19 in unterschiedlich starker Ausprägung. In drei Einrichtungen wurde das Coronavirus laut Schäfer von nicht geimpften Mitarbeitenden eingeschleppt. "Wir haben dort Todesfälle, wo die Impfquote beim Personal nicht hoch ist. Ist dann die Quote auch bei den Bewohnern niedrig, wird es dramatisch", sagte der Leiter des Gesundheitsamts und spielte damit auf das Pflegeheim "Haus im Park" in Neckarau an, wo bereits neun Senioren mit dem Coronavirus verstorben sind. Momentan erhalten die Bewohner der Mannheimer Pflegeheime die Boosterimpfung – meist durch niedergelassene Ärzte, wo dies nicht möglich ist, organisiert das Gesundheitsamt Hilfe.

Der OB beklagte zudem, dass die Stadt – wie ganz Deutschland – bei der Einhaltung der Corona-Regeln kein gutes Bild abgebe. "Im Bereich der Gastronomie haben wir bei unseren Kontrollen Beanstandungsquoten von 50 Prozent." Er appellierte eindringlich an die Gastronomen, hier nachzubessern: "Sie sägen den Ast ab, auf dem Sie sitzen." Man werde die betroffenen Betriebe wieder kontrollieren, bei einem erneuten Verstoß könnte dann auch ein Bußgeld fällig werden, so Kurz.