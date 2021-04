Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Gefreut habe ich mich", antwortet Klaus Schirdewahn ohne Zögern auf die Frage nach der Würdigung seines ehrenamtlichen Engagements beim Neujahrsempfang. Obwohl der in diesem Jahr nur virtuell stattfand, war die Veranstaltung öffentlich. Und in diese Öffentlichkeit hat Schirdewahn sich lange nicht getraut. Als schwuler Mann, Jahrgang 1947, gehört er einer Generation an, die in der Nachkriegszeit sowohl gesellschaftlich als auch juristisch abgestempelt und diskriminiert wurde. Heute setzt er sich aktiv für deren Entschädigung, Rehabilitierung und Akzeptanz ein.

Auch Schirdewahn wurde als junger Mann auf Grundlage des Paragrafen 175 festgenommen, der Homosexuelle für "unzüchtiges Verhalten" bestrafte. Man stellte ihn vor die Wahl: Gefängnis oder "Therapie". Der 17-Jährige entschied sich für Letzteres. "Der Andere war 21 und musste für ein Jahr ins Gefängnis", erinnert er sich. Spätestens da sei ihm klar geworden, dass er seine sexuelle Orientierung am besten verheimlichte und unterdrückte. Zumal er aus einem sehr religiösen Elternhaus stammte und sich selbst in der evangelischen Jugendarbeit engagierte. Es sollte ein langer, schmerzhafter Weg werden, bis er so leben konnte, wie es sich für ihn richtig anfühlte.

Schirdewahn, der in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen ist, leitet heute die Gruppe "Gay & Grey", die ihre Arbeit auf die Unterstützung schwuler und bisexueller Senioren in der Metropolregion richtet. "Wir verstehen uns primär als Freizeit- und nicht als Selbsthilfegruppe", betont er. Man unternimmt Ausflüge, geht gemeinsam ins Kino und Museum. Wer möchte, kann sich im Vier-Augen-Gespräch über die eigene Lebenssituation austauschen. "Nicht jeder ist so weit wie ich", weiß Schirdewahn. Viele ältere Schwule würden sich aus Scham immer noch verstecken.

Er selbst gibt zwar seit einigen Jahren Interviews. Bis 2016 jedoch anonym und ohne Foto, so auch in der RNZ. Die Mitarbeit an der Ausstellung "Vom anderen Ufer" im Stadtmuseum Ludwigshafen ließ ihn mutig werden und seine Lebensgeschichte dem "Archiv der anderen Art" der Magnus-Hirschfeld-Stiftung in Berlin erzählen. Ein Videoarchiv mit Lebensgeschichten von Zeitzeugen, die unter den Folgen des Paragrafen 175 in der Bundesrepublik und in der DDR gelitten haben.

Fürs Mannheimer Jugendfilmfestival "Tiefenschärfe" ließen er und sein Partner sich porträtieren, um Einblick in ihr Leben als älteres schwules Paar zu geben. Fast 40 Jahre ist Schirdewahn mit seinem Mann zusammen. Seit 2010 sind sie verpartnert. "Er hat mich am Anfang unserer Beziehung vor die Wahl gestellt, entweder die Familie oder er", sagt der 73-Jährige. Auch wenn es damals viele Tränen deswegen gegeben hätte, sei er ihm dankbar dafür.

Denn die verordnete "Therapie", mit der man ihm glauben machen wollte, es müsse nur "die richtige Frau kommen", hatte viel Leid angerichtet. Schirdewahn heiratete, wurde Vater einer Tochter. "Meine Frau wusste Bescheid. Ich habe sie meinem Therapeuten vorgestellt, galt offiziell als ‚geheilt‘ und wir waren beide überzeugt, dass wir das schaffen. Doch sechs Wochen nach der Hochzeit lag ich wieder mit einem Mann im Bett", erzählt er von Jahren, die beide Eheleute schwer belasteten.

Je mehr Vorwürfe seine Frau ihm machte, desto mehr trieb sie ihn aus dem Haus. "Heute ist mir klar, wie viel ich ihr zugemutet habe. Ich hätte nach sechs Wochen die Reißleine ziehen müssen. Doch ich wollte es ja, das ‚normale‘ Leben", sagt er nachdenklich.

Erklären müsse er sich mittlerweile niemanden mehr. "Doch ich kämpfe, solange es aufgrund der sexuellen Orientierung dumme Sprüche gibt", beschreibt er seine Motivation, öffentlich in Erscheinung zu treten. Deshalb engagiert er sich bei "Gay &Grey" sowie in der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) zur Entschädigung und Rehabilitierung von Männern, die nach Paragraf 175 verurteilt wurden. Deshalb ist er Gründungsmitglied im Verein Queeres Zentrum Mannheim. "Weil es am Ende ja darum geht, dass Menschen andere Menschen lieben dürfen", so Schirdewahn.

Das kategorische Nein aus Rom zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sendet hingegen gerade ein anderes Signal. Doch viele katholische Kirchengemeinden wollen sich nicht an diese Vorgabe der Glaubenskongregation halten. Pfarrgemeinderat und Kirchengemeinde Mannheim St. Martin beispielsweise äußern sich "fassungslos, zutiefst traurig und verärgert". Man freue sich über alle Menschen, "die in ihrer Partnerschaft – bei allen Höhen und Tiefen sowie in allem Suchen und Ringen – ihr Leben gemeinsam und verantwortungsbewusst gestalten". Die Mannheimer Dekanatsspitze betont: "Es wird, wie es seit Jahren üblich ist, weiterhin Segensfeiern für Liebende in Mannheim geben".