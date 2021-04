Mannheim. RNZ. In die Debatte um mehr verkaufsoffene Sonntage in Mannheim haben sich nun auch die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) eingeschaltet. Sie sprechen sich entschieden gegen die Forderung des Handelsverbands Nordbaden aus, den jüngst auch die Fraktion der Mannheimer Liste (ML) unterstützt hat. Der von der Coronakrise geplagte Einzelhandel soll so unterstützt werden. Nach dem Ladenöffnungsgesetz sind Sonntagsöffnungen nur im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen zulässig. Dieser Bezug soll entfallen.

"Unverständlich, Zehntausende Menschen in die Innenstadt zu locken und so ein steigendes Infektionsgeschehen zu riskieren", erklärte KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann. Die kirchlichen Arbeitnehmervertreter befürchten zudem, dass damit der mit Verfassungsrang geschützte freie Sonntag angegriffen werden soll. "Beim Anlassbezug geht es um den Kern des vom Grundgesetz geforderten Sonn- und Feiertagsschutzes. Wer von diesem Prinzip abrückt, stellt den Sonntagsschutz in Deutschland grundsätzlich in Frage", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Dieser höre in Zeiten einer Epidemie nicht einfach auf. Der Sonntag sei kein Tag zum "Shoppen und Schuften". Arbeitnehmerseelsorger Uwe Terhorst schlägt stattdessen Einkaufsabende vor. Diese seien nämlich in vielen Kommunen oft erfolgreicher als verkaufsoffene Sonntage.