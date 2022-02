Mannheim (oka). "Den schönsten Punkt auf der Tagesordnung" – so bezeichneten gleich mehrere Stadträtinnen und Stadträte den Antrag der SPD am vorgestrigen Donnerstag im Sportausschuss. Inhalt: Wie schon 2021 soll Kindern und Jugendlichen aus Mannheim während der Sommerferien freier Eintritt in die städtischen Bäder gewährt werden. Die jungen Menschen seien stark von den Corona-Einschränkungen betroffen und sollen so einen Ausgleich erhalten, lautet die Motivation des Gremiums.

Das sah auch die Stadtverwaltung so und hatte deshalb schon eine Lösung für die entstehenden Kosten parat: Weil das Albert-Schweitzer-Basketball-Turnier aufgrund der Pandemie entfällt, werden 70.000 Euro nicht ausgegeben. Damit könne die "Nichteinnahme" durch die entfallenen Eintrittsgelder verrechnet werden. "Und falls es mehr wird, gleichen wir das mit unserem Budget aus", erklärte Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Bäder und Sport. "Die Sache ist auch für uns eine Herzensangelegenheit." Man hoffe allerdings, fügte der zuständige Dezernent Ralf Eisenhauer hinzu, dass diese Aktion im kommenden Jahr nicht mehr nötig sein werde.

Nicht ganz so einmütig gestaltete sich die Diskussion rund um das neue Bezahlsystem und die Preisstruktur der Hallen- und Freibäder. Dabei ging es vor allem um einen Antrag der Grünen, den Kreis der Menschen, die ermäßigten Eintritt zahlen dürfen, zu erweitern. "Viele Bürgerinnen und Bürger können es sich nicht leisten, Schwimmen zu gehen", betonte Nina Wellenreuther (Grüne). Die Fraktionen von CDU, FDP und Mannheimer Liste (ML) teilten die Sicht der Verwaltung, dass die Gefahr besteht, dass die Kostendeckung noch weiter abnimmt. Ein weiteres Argument: Die für 2022 geplante Preiserhöhung treffe dann besonders Menschen mit schmalem Geldbeutel, die jedoch knapp nicht mehr zur Gruppe der "Ermäßigten" gehören. Am Ende wurde das Thema ohne Empfehlung in den Hauptausschuss gegeben.