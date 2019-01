Mannheim. (oka) Taucher der Mannheimer Berufsfeuerwehr und der DLRG suchen am Donnerstagabend im Pfingstbergweiher nach einem, das ins Eis eingebrochen sein soll. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, meldeten gegen 17.20 Uhr mehrere Zeugen, dass eine oder mehrere Personen auf dem Weiher ins Eis eingebrochen seien. Mittlerweile geht die Polizei in einer Mitteilung davon aus, dass es sich um ein Kind handeln könne.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen sei zunächst nicht klar gewesen, um wie viele Personen es sich genau gehandelt habe. Mittlerweile gehen die Rettungskräfte allerdings nur von einem Menschen aus. Ob es sich dabei um einen Erwachsenen oder ein Kind handelt, ist unklar.

Doch nicht nur Taucher sind im Einsatz. Hundestaffeln suchen momentan das Ufer des Sees im Süden Mannheims ab. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort weitere Personen aufhalten.

Zur Unterstützung der Suchaktion wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Der suchte den See mit einer Wärmebildkamera ab - aber ohne Erfolg.

Sanitäter und Notarzt sind ebenfalls am Unfallort. „Der Weiher ist noch nicht lange zugefroren. Die Eisfläche war lediglich zwei bis drei Zentimeter dick“, so der Feuerwehrsprecher. Trotz der Kälte warnte er deshalb ausdrücklich davor, zugefrorene Seen oder Weiher zu betreten.

Die Zeugen werden derzeit intensiv vernommen, um nähere Hinweise zu dem Geschehen und dessen Ablauf zu erlangen.

Update: 24. Januar 2019, 19.18 Uhr