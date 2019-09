Von Harald Berlinghof

Mannheim. Als eine von 44 Modellschulen in Baden-Württemberg bietet das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) seit 2013 neben dem acht- auch wieder einen neunjährigen Weg zum Abitur an. Aktuell fahren zwei Drittel der 840 Schüler auf dem G 9-Zug, berichtet Schulleiter Alexander Sauter. Dennoch haben die Gymnasiasten nur noch in diesem Schuljahr die Wahl zwischen den beiden Modellen. Im Sommer läuft die siebenjährige Vereinbarung mit den Schulbehörden aus. Das KFG macht von der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere fünf Jahre keinen Gebrauch.

Sauter nennt dafür vor allem zwei Gründe: Erstens habe die Nachfrage für G 9 für das kommende Schuljahr stark nachgelassen. Zweitens: "Wir haben aus Raumgründen keinen Antrag auf eine Verlängerung des Wahlangebots an unserer Schule gestellt", sagt Sauter und erklärt: "Wir waren lange Jahre eine dreizügige Schule mit jeweils drei Parallelklassen. Seit Jahren fahren wir mit Hilfe von Containern vierzügig mit vier Parallelklassen." Deshalb kehre die Schule nun zur alten Regelung zurück - "dreizügig und mit dem Abitur nach acht Jahren", so der Schulleiter. Dabei sieht auch Sauter die Vorteile von G 9, bleibe dabei doch gerade in der Mittelstufe mehr Zeit, um die Allgemeinbildung zu vertiefen.

Das sehen auch viele Eltern so, die bundesweit mit Initiativen und Volksbegehren die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums und eine Abkehr vom "Turboabitur" fordern. Bei Abstimmungen im Internet zeigt sich in verschiedenen Bundesländern eine stabile Mehrheit zwischen 65 und 75 Prozent unter den Eltern für G 9. Aus ihrer Sicht führt G 8 zu erheblichen Defiziten der Schüler in den Kernfächern, die dann Hochschulen und Unternehmen ausbügeln müssten.

Das KFG ist die älteste Schule in Mannheim und hat eine große humanistische Tradition. Gegründet wurde die Einrichtung bereits 1664 von Kurfürst Karl-Ludwig als reformiertes Pädagogium (Lateinschule). Von 1896 bis 1899 wurde das heutige Schulhaus gebaut, 1902 begann die "Koedukation". Sieben Mädchen wurden in die Sexta aufgenommen. 1907 erhielt das Gymnasium seinen heutigen Namen "Karl-Friedrich-Gymnasium". 1972 feierte das KFG sein 300-jähriges Bestehen. Seit dem Schuljahr 1996/97 gibt es das naturwissenschaftliche Profil und seit 1998/99 den achtjährigen Abiturzug. Bereits in den 1970er-Jahren galten die Schüler des KFG gemeinsam mit denen des Lessing-Gymnasiums als die politisch progressivsten in Mannheim und waren auf jeder der damaligen Demonstrationen vertreten. Heute läge die Zahl der Schüler, die sich an der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligten, "im einstelligen Bereich", sagt Sauter.