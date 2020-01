Mannheim. (oka) Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) fordert grundsätzlich mehr Flexibilität für die Kommunen bei der Frage, welche Preise für das Parken verlangt werden. Das begrüßt man im Mannheimer Rathaus: "Mehr Flexibilität wäre grundsätzlich positiv", kommentiert ein Stadtsprecher. "Die Bedeutung des öffentlichen Raums findet in der aktuellen Diskussion eine große Beachtung." Mannheim will den Masterplan Mobilität 2035 auf den Weg bringen, dabei geht es um die generelle Verkehrsentwicklung.

Außen vor bleibt – zumindest vorerst – eine Erhöhung der Anwohnerparkgebühr, für die sich der VDA und der Deutsche Städtetag aussprechen. Grund dafür sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, denn der Gebührenrahmen für den Bewohnerparkausweis ist vom Land festgelegt und bewegt sich derzeit zwischen 10,20 und 30,70 Euro. Mannheim habe den Spielraum mit der Höchstgebühr pro Jahr voll ausgeschöpft, erklärt der Stadtsprecher. Solange das Gesetzgebungsverfahren nicht geändert werde, könne sich auch an den Kosten nichts ändern. Doch: "Bei der Unterstützung auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt gehen wir davon aus, dass dieses Thema sicherlich in naher Zukunft in der politischen Diskussion eine Rolle spielt."

Gesonderte Flächen für Lieferverkehr gibt es schon

Anders verhält es sich beim generellen Parken im öffentlichen Raum. Der Gemeinderat hat in seinem Etatverhandlungen im Dezember beschlossen, die Gebühr zu erhöhen: Pro angefangenen 20 Minuten werden in den Quadraten 1,20 Euro fällig. Die Erhöhung begründeten die Gemeinderäte mit den schon vor einiger Zeit gestiegenen Gebühren in den innerstädtischen Parkhäusern. Die neue Verordnung bei Parkverstößen gibt der Stadt die Möglichkeit, an der Gebührenschraube zu drehen. Gehwegparken kann laut Mannheims obersten Verkehrsplaner Klaus Elliger ab 2020 mit bis zu 55 Euro, bei einer gefährlichen Behinderung sogar mit bis zu 80 Euro geahndet werden.

Anregungen des VDA wie gesonderte Parkflächen für Lieferverkehr, Carsharing-Fahrzeuge und E-Autos sind in Mannheim teilweise bereits umgesetzt. So gibt es in der Fressgasse und der Kunststraße ausgewiesene Parkplätze für den Lieferverkehr, da die Planken zwischen 11 und 22 Uhr nicht mehr befahren werde dürfen. Weitere Parkflächen dieser Art zu schaffen, sei derzeit allerdings nicht geplant, so der Rathaussprecher.