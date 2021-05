Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Stadt hatte im Vorfeld ein Verbot der pro-palästinensischen Kundgebung am Samstag vor einer Woche in Erwägung gezogen, bei der es auf dem Friedensplatz und später auf der Augustaanlage zu Ausschreitungen kam. Das sagte jetzt Rathaussprecherin Désirée Leisner der RNZ. Die Verwaltung habe sich jedoch dagegen entschieden, weil keine hinreichenden Erkenntnisse vorlagen, um eine solche Entscheidung vor Gerichten zu stützen.

Ein Verbot sei immer das letzte Mittel, die "Ultima Ratio", so Leisner. Es käme dann in Betracht, wenn es begründete Anhaltspunkte dafür gebe, dass bei einer Versammlung höchstwahrscheinlich mit einer Störung der öffentlichen Sicherheit zu rechnen sei, insbesondere durch Straftaten, und sich dies nicht mit Auflagen verhindern lasse. Erster Bürgermeister und Ordnungsdezernent Christian Specht erinnerte daran, dass zur gleichen Zeit in Frankfurt die Kundgebung einer Organisation stattfand, die in Israel dem Terrorspektrum zugerechnet wird.

Die hessische Stadt untersagte die Versammlung – das Verwaltungsgericht und der Verwaltungsgerichtshof kassierten die Entscheidung. Der Tenor: Es reicht nicht aus, dass es dort zu antisemitischen Äußerungen kommen könnte. Und: Wenn das Verbot aufgehoben werde, "haben Sie als Stadt keine Steuerungsmöglichkeiten mehr", erklärte Specht. Leisner sagte, dass vor der Veranstaltung Gespräche mit der Polizei und den Organisatoren stattgefunden hätten. Dabei und auch bei einem letzten Austausch mit den Ordnungshütern am Morgen vor der Kundgebung habe es keine Hinweise für mögliche Straftaten oder auf einen unfriedlichen Verlauf gegeben.

Die Stadt widersprach auch dem Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch, der vom Land gefordert hatte, die Kommunen stärker beratend zu unterstützen – "sodass ein Verbot von Veranstaltungen, bei denen Verstöße gegen die Rechtsordnung bereits angekündigt waren, gerichtsfest möglich ist". Die Versammlungsbehörde gehe davon aus, dass ihr alle Erkenntnisse übermittelt wurden, die im konkreten Fall sicherheitsrelevant waren, sagte Leisner. Die Stadt sei von der Landesregierung nicht im Regen stehen gelassen worden.

Vor Ort auf dem Friedensplatz hatten sich eine junge Heidelbergerin und ein junger Ludwigshafener gegenüber der RNZ als Teil eines vierköpfigen Veranstaltungsteams vorgestellt. Zu der Versammlung hätten sie in den Sozialen Netzwerken, unter anderem über das Instagram-Profil "FreePalestineMannheim", aufgerufen. Dort war in Kommentaren der Staat Israel in Anführungszeichen gesetzt und von einem Genozid gegen Palästina gesprochen worden. Diese Einträge sind inzwischen gelöscht. Bei der Kundgebung und später auf Instagram wehrten sich die Veranstalter gegen Antisemitismusvorwürfe, entschuldigten sich für "die Ereignisse" und dankten der Polizei für ihre "professionelle Hilfe".

Specht sagte, dass der Anmelder nicht identisch mit dem Profil sei. Untätig blieb die Stadt im Vorfeld indes nicht. So verwehrte sie den Organisatoren den Wunsch, dass sich die Demonstranten auf dem Alten Messplatz treffen und anschließend durch die Innenstadt ziehen. Zweiteres hatte derselbe Versammlungsleiter am Samstag auch in Heidelberg vor, mit Blick auf die Vorfälle eine Woche zuvor untersagte die Verwaltung aber die Demo.

In Mannheim hatte die Stadt für die Kundgebung 150 Teilnehmer zugelassen, in der Spitze waren es mehr als dreimal so viele auf dem Friedensplatz. Wie konnte es so weit kommen? Leisner sagte, der Veranstalter habe zuvor auf das Teilnehmerlimit hingewiesen und damit eine der Auflagen der Stadt erfüllt. "Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten gab es gleichwohl einen erhöhten Zulauf."

Weitere Demonstranten seien zunächst zugelassen worden, da auf dem Gelände erhebliche Freiflächen vorhanden gewesen seien und die Abstandsregeln eingehalten wurden. Später habe die Versammlungsbehörde aufgrund des nicht abebbenden Besucherstroms entschieden, den Veranstaltungsort zu sperren. Einige Personen wurden von der Polizei "abgefangen" und zurückgeschickt, andere schafften es auf den Platz und verfolgten hinter Absperrgittern die Versammlung. Darunter befand sich auch eine radikalere Gruppe von Muslimen.

Auf der Bühne wurden zu Beginn von den Rednern gemäßigte Töne angeschlagen, der Protest richtete sich wie angekündigt gegen die "Besatzungsmacht Israel". Dann ergriff jedoch ein religiöser Fanatiker das Mikrofon. Der Koran sei das einzige Gesetz, rief er in die Menge. Versuche der Veranstalter, ihn von der Bühne zu schicken, scheiterten. Schließlich schlug die Stimmung in Hass um. Die Organisatoren und ihre Ordner bekamen die Lage nicht mehr in den Griff. "Kindermörder Israel" wurde von einem Teil der Demonstranten skandiert, eine israelische Fahne verbrannt. Schließlich zog die Stadt die Reißleine und stoppte die Kundgebung.

In der Folge wurden am Friedensplatz und auf dem Weg Richtung City Polizisten verletzt, es laufen Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und schwerem Landfriedensbruch. Beate Bube, die Präsidentin des Landesverfassungsschutzes, sagte unserer Stuttgarter Redaktion, für eine breite Mobilisierung spreche, dass bei der Demonstration Flaggen der Hamas und verschiedener arabischer Staaten, aber auch solche der Türkei geschwenkt wurden. "Zusätzlich sehen wir eine Solidarisierung verschiedener islamistischer Akteure unterschiedlicher Herkunft, die sich einig sind in der Ablehnung Israels", erklärte sie.