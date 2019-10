Von Volker Endres

Mannheim. Volle Parkhäuser, Menschenmassen in den Fußgängerzonen, zufriedene Mienen bei den Händlern? Was in den vergangenen Jahren Standard war, galt gestern angesichts des strömenden Regens nicht. Das Fazit der Einzelhändler beim verkaufsoffenen Sonntag in der Mannheimer Innenstadt fiel deshalb eher durchwachsen aus. "Insgesamt waren die beiden Brückentage und der Sonntag gut", sagte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City.

Der Regenschirm war am Sonntag das wichtigste Accessoire. Statt fröhlicher Bummelstimmung überwogen verkniffene Mienen unter wasserdicht überspanntem Stoff. Zumindest bei den Männern. Nicole Schröder aus Mannheim ließ sich die Stimmung auch vom Dauerregen nicht verderben.

"Ich finde es einfach schön. Heute hat man ein wenig mehr Zeit zum Bummeln, Vergleichen und Einkaufen", erklärte die 31-Jährige aus Neckarhausen, die gemeinsam mit ihrer Freundin Sabine Neff gekommen war. "Wir sind jedes Jahr zum Verkaufsoffenen Sonntag in Mannheim - eben weil man hier so viel Auswahl hat und viel geboten bekommt."

Auch Hanspeter Weiß gehört zu den Dauerteilnehmern an diesem besonderen Einkaufstag. Als Standbetreiber des Herbstmarkts sah er die Witterungsbedingungen aber vor allem mit einem weinenden Auge.

"Heute ist eher ein Tag für die Kaufhäuser oder das Quartier Q6/Q7 und weniger für Freiluftveranstaltungen", bedauerte er. Tatsächlich hatten es die Freiluftmärkte insgesamt schwer. Lediglich der Holländische Stoffmarkt auf dem Marktplatz freute sich über ein treues Stammpublikum. "Die Auswahl hier ist einfach toll, und man kann alle Stoffe anfassen. Das ist viel besser, als im Internet", befand Vildan Kücük, die mit zwei prall gefüllten Plastiktüten vom Marktplatz kam.

Trotzdem waren es vor allem die überdachten Geschäfte, die sich über Zulauf freuten. Ganz besonders das Quartier Q6/Q7, auch wenn Geschäftsführer Hendrik Hoffmann Mitgefühl für den stationären Handel hatte: "Optimal wäre es gewesen, wenn es bis 14 Uhr trocken geblieben wäre, damit die Leute erst einmal in die Innenstadt kommen."

Im Einkaufszentrum selbst freute er sich aber über den Zuspruch. Den gab es nicht nur bei den "Kaufleuten". In der "Seifenblasenwerkstatt" etwa kamen Kinder und Eltern auf ihre Kosten und konnten sich selbst in Seifenblasen hüllen oder einer der vielen tausend schillernden Luftblasen hinterher jagen - musikalisch untermalt vom schmissigen "Gin Fizz Jazz"-Trio.

Das Wetter hatte auch Auswirkungen auf die Bereitschaft der Einzelhändler. In der westlichen Unterstadt, links der Breiten Straße hinter dem Marktplatz hatten immerhin noch einige Schmuckhändler und auch Spezialisten für Brautmoden geöffnet. In der östlichen Unterstadt blieben jedoch zahlreiche Schaufenster dunkel.

Nicht aber das von "Perché No", ein Einrichtungshaus mit Gastronomiebetrieb. "Für das Wetter können wir ja nichts, und wenn es wirklich zu stark regnet, dann können unsere Gäste ja auch nach drinnen kommen", erklärte Gastronom Michael Zollinger.

Dementsprechend fiel auch das Fazit von Lutz Pauels aus: "Das Wetter war für eine Außenveranstaltung sicher nicht optimal", räumte er ein. "Wir hatten deutlich weniger Frequenz, als in den Vorjahren." Umso mehr freute er sich, über die gelungene Veranstaltung im Frühjahr mit der Wiedereröffnung der frisch sanierten Planken. "Da hätte uns der verregnete Sonntag noch mehr getroffen."