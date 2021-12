Mannheim. (pol/mare/dpa) An der Dualen Hochschule in Mannheim hat es am Freitag eine Bombendrohung gegeben. Es wurde aber nichts gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Die Duale Hochschule in der Coblitzallee wurde mit allen verfügbaren Kräften von Feuerwehr und Polizei geräumt. Nachdem gegen 9 Uhr eine telefonische Bombendrohung dort eingegangen und das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim informiert worden war, wurden die ersten Maßnahmen eingeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Anrufer um eine junge Frau gehandelt haben. "So etwas muss man immer ernst nehmen", sagte ein Polizeisprecher. Inhalt, Dauer des Gesprächs und mögliche Forderungen seien Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Unter dem Dach der Dualen Hochschule sind verschiedene Studiengänge von angewandten Pflegewissenschaften bis zum Maschinenbau versammelt. Gegen 12 Uhr war Räumungen der fünf zur Dualen Hochschule gehörenden Gebäude sind abgeschlossen. Rund 800 Studierende und Mitarbeiter der Studieneinrichtung haben die Gebäude verlassen.

Mittlerweile sind auch die Durchsuchungen der Gebäude mit Unterstützung von zwei Sprengstoffsuchhunden beendet. Es wurde kein Sprengstoff-verdächtiger Gegenstand aufgefunden.

Die derzeit in verschiedenen Studiengängen stattfindenden Prüfungen wurden wie der weitere Vorlesungsbetrieb auch, eingestellt und sollen am heutigen Tag nicht mehr fortgesetzt werden. Während des Polizeieinsatzes kam es in der Hans-Thoma-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei war zur Verkehrsregelung im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 12.07 Uhr