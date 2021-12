Mannheim. (hwz) Nun also doch: In Mannheim fällt die Fasnacht aus. Die Enttäuschung ist groß. "Aber die Entscheidung ist alternativlos", teilt Thomas Dörner in seiner Funktion als Präsident der Karneval-Kommission Mannheim (KKM) nun mit. Nach 2020/2021 hat auch die Kampagne 2021/2022 keine Chance. Sie wird abgesagt, darauf haben sich die federführenden Vereine in ihrer jüngsten Sitzung verständigt. Damit finden ab sofort keine öffentlichen Veranstaltungen mehr statt, was bedeutet, dass die Saalfasnacht komplett gestrichen ist.

"Wir bedauern diesen Schritt, stellen uns aber als Fasnachter unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen und Aktiven", so Dörner. Auf dieser Grundlage hat die Große Carnevalsgesellschaft Feuerio sich gegen einen Weißen Ball mit der Inthronisation eines Stadtprinzen entschieden. Die bereits im November inthronisierte Stadtprinzessin Daniela II., Jubiläumsprinzessin der Pilwe aus Neckarau und der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, wird auch in der Kampagne 2022/2023 im Amt bleiben.

Die Entscheidung gegen öffentliche Veranstaltungen ist wie im vergangenen Jahr auch nur für diejenigen Vereine bindend, die der KKM angehören. "Wir appellieren als Fasnachter aber nochmals ausdrücklich an alle, sich der Verantwortung zu stellen und sich impfen zu lassen, damit wir 2023 wieder gemeinsam feiern können", so der KKM-Chef.