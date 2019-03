Mitte November sind Kameras am Bahnhof (Bild), Paradeplatz und Alten Messplatz in Betrieb genommen worden. Fotos: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ein Diebestrio schlägt am Mannheimer Hauptbahnhof zu und wird dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Zwar bleibt die daraufhin eingeleitete Suche zunächst erfolglos. Doch als die Männer am nächsten Tag erneut von den Kameraaugen am Bahnhofsvorplatz erfasst werden, ist die Polizei binnen kurzer Zeit vor Ort und lässt die Handschellen klicken. Ein Fahndungserfolg aus den vergangenen Tagen, den die Polizei maßgeblich der Videoüberwachung zuschreibt. Mitte November 2018 wurden zusätzlich zu den Kameras am Bahnhof weitere am Paradeplatz und am Alten Messplatz in Betrieb genommen. Dies war zugleich der Einstieg in die Entwicklung hin zur sogenannten intelligenten Videoüberwachung, die Mannheim europaweit als einzige Stadt testet.

Doch noch sind es Menschen, die die von den derzeit 45 Kameras übertragenen Bilder auf den Monitoren in der Leitstelle beobachten und bewerten. Sechs Beamte, die von 10 bis 1 Uhr nachts das Geschehen an den drei Kriminalitätsbrennpunkten im Blick haben, um verdächtige Zustände im öffentlichen Raum frühzeitig zu erkennen, um ihre Kollegen vor Ort zu schicken.

Laut Polizeipräsident Thomas Köber erfassten die Kameras seit Mitte November 163 "Ereignisse". 94 davon stellten sich als Straftaten heraus, darunter 28 Körperverletzungen, 17 Diebstähle und ein Tötungsdelikt. Die durchschnittliche Eingriffszeit habe bei zwei Minuten und 30 Sekunden gelegen. Ebenfalls erkannt, aber strafrechtlich nicht relevant, wurden zudem 13 Personen in hilfloser Lage, zwei herrenlose Gegenstände sowie zwölf Menschen - Kinder und Senioren - die kurzfristig als vermisst gemeldet waren.

Noch beobachten Beamte die Bilder auf den Monitoren, künftig soll das System als verlängertes Auge Alarm schlagen.

"Vier Monate sind ein zu kurzer Zeitraum für eine verlässliche Prognose darüber, wie wirksam die Videoüberwachung gegen die Kriminalitätsbelastung ist, aber wir können zumindest einen gewissen Sachstand vorstellen", so Köber, der am heutigen Dienstag im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung über die ersten Erfahrungen berichten will.

Gegenüber der Presse sprach der Polizeichef am Montag - ohne konkrete Zahlen zu nennen - von einem leichten Rückgang der Straßenkriminalität insgesamt, wenngleich in der Innenstadt ein leichter Anstieg der Betäubungsmittelkriminalität zu verzeichnen sei. Die installierte Kameratechnik als solche funktioniere fantastisch, die Bildqualität sei einwandfrei.

Beste Voraussetzungen nach Meinung von Köber und Erstem Bürgermeister Christian Specht für das, was erklärtes Ziel ist: Zukünftig soll der Mensch nicht dauerhaft als Beobachter vor dem Bildschirm sitzen, sondern das System als verlängertes Auge Alarm schlagen, wenn es verdächtige Bewegungsmuster wie Fallen, Rennen, Schlagen, Treten oder Rempeln erkennt. Wie Köber betont, entscheidet nach Auswertung der Bilder jedoch ein Beamter und nicht die Maschine über einen Polizeieinsatz.

Doch zunächst muss das vom Fraunhofer Institut entwickelte System unter realen Bedingungen noch jede Menge dazulernen, um verlässlich das entsprechende Warnsignal zu geben. "Es interessiert uns dabei nicht, wer da läuft. Vielmehr sollen Bewegungen erkannt werden, die typischerweise auf eine Straftat hindeuten", so Köber, der damit rechnet, dass die Algorithmen bis Mai/Juni dieses Jahres erste grobmotorische Inhalte identifizieren können. Bis die automatische Bilderkennung jedoch fein ausgereift ist, rechnet man mit einem Zeitraum von fünf Jahren.

Davon abgesehen verspricht sich die Polizei allein von der Existenz der Kameras einen Rückgang der Straßenkriminalität. "Zwischen dem schnellen Einschreiten durch die Beamten und der Videoüberwachung besteht ein Zusammenhang. Dieses Bewusstsein muss entstehen", so Köber. Grundsätzlich würden die Aufzeichnungen nach 72 Stunden vernichtet. Datensicherheit und Datenschutz hätten oberste Priorität.

Abgeschaltet würden die Kameras bei öffentlichen Kundgebungen, da eine Videoüberwachung dem Demonstrations- und Versammlungsrecht widerspreche. Bis Sommer sollen auch auf dem Marktplatz und in der Breite Straße Kameras installiert werden. Ob auch der Plankenkopf wie geplant videoüberwacht wird, hängt laut Specht davon ab, ob der Bereich gemäß Polizeigesetz als Kriminalitätsbrennpunkt einzustufen ist.