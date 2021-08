Mannheim. (pri) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmittag im Augusta Carree in der Augustaanlage. Nach Angaben der Feuerwehr kam es in einem Bekleidungsgeschäft zu einem Kabelbrand in der Zwischendecke. Durch die entstandene Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand. Während dem Feuerwehreinsatz war eine Fahrspur der Augustaanlage gesperrt, Über einen entstandenen Sachschaden liegen keine Informationen vor.