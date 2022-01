Mannheim. (pol/mün) Die Polizei meldet mehr als sieben Wochen nach einem Tankstellen-Überfall im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Fahndungserfolg. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger sollen sich zu der Tat am Abend des 1. Dezember verabredet haben. Sie hatten einen Mitarbeiter bedroht, der sich weigerte, Geld herauszugeben.

Durch die Auswertung von Videomaterial und die weiteren Ermittlungen bemerkten die Polizisten, dass der 19-Jährige kein unbeteiligter Zeuge gewesen sei, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Er soll gegen 21 Uhr die Tankstelle in der Waldstraße als vermeintlicher Kunde betreten, ein Getränk aus der Auslage entnommen und sich im Anschluss zum Verkaufstresen begeben haben.

In dem Moment, als er bedient wurde, kam der Täter in den Verkaufsraum. Das soll der 17-Jährige gewesen sein, so die Ermittler. Er habe den Angestellten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Doch der Mitarbeiter weigerte sich, sodass der Täter mit der Waffe in die Luft schoss.

Weil auch dann der Tankstellen-Mitarbeiter kein Geld herausgab, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht.

Der mutmaßliche Komplize blieb beim Eintreffen der Polizei zunächst als vermeintlich Unbeteiligter vor Ort. Der 19-Jährige wurde erst im Laufe der weiteren Ermittlungen als Tatverdächtiger identifiziert.

Der 17-Jährige stellte sich am Abend des 7. Januar 2022 selbst den Ermittlungsbehörden. Bereits am Vormittag des 8. Januar 2022 wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen ihn erließ. Nach dessen Eröffnung wurde der 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 19-Jährige wurde am 17. Januar 2022 ebenfalls dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, nachdem er sich am selben Tag den Ermittlern gestellt hatte. Auch er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 12.39 Uhr

Polizei fahndet mit starken Kräften nach Tankstellen-Räuber

Mannheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Mannheim überfallen. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte gegen 21 Uhr die Tankstelle in der Waldstraße betreten, bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Beute machte er nicht. Danach flüchtete er in Richtung Lampertheimer Straße.

Die Polizei fahndete nach dem Überfall mit starken Kräften am Boden und einem Hubschrauber in der Luft nach dem flüchtigen Räuber.

Der Täter war wohl ein Mann von normaler Statur. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, trug eine schwarze Jacke und schwarze Handschuhe, dazu eine Bluejeans und schwarze Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden können.