Mannheim. (pol/rl) Von einem jungen Mann attackiert wurde ein 86-Jähriger in der Nacht zum Dienstag. Der Senior stand gegen 0 Uhr vor seiner Haustüre in der Böckstraße und wollte diese gerade aufschließen als sich ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann näherte. Der Unbekannt griff dem 86-jährigen unvermittelt in die Jackentaschen, um ihm den Geldbeutel zu klauen. Der Senior reagierte schnell und schlug dem Dieb mit der Faust ins Gesicht. Überrascht von der Gegenwehr zückte der junge Mann ein Pfefferspray und sprühte dem 86-Jährigen damit ins Gesicht. Danach flüchtete er ohne Beute in Richtung Beilstraße.

Der Angreifer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er trug ein schwarzes Basecap, eine schwarz-silberne Jacke und zerrissene Jeans.

Info: Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0621/12580 an die Polizei zu wenden.