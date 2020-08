Von Peter Wiest

Mannheim. Ach, Mensch, Leute – wäre das schön! Wenn wir doch bloß bereits das Jahr 2030 schreiben würden. Dann hätten wir das alles hinter uns: nicht nur die unselige Corona-Krise – nein, auch den ganzen anderen Mist. Dann würden uns unsere Kinder Fragen stellen wie "Papa, was war noch mal der Klimawandel?", "Mama, was heißt noch mal Homophobie?", oder "War Rassismus eigentlich eine Krankheit?". Und, mit Blick auf den derzeit wohl unbeliebtesten aller Politiker: "Wer war noch mal der komische Amerikaner mit den seltsamen gelben Haaren?".

Dass es so kommen wird, da ist sich zumindest Jonathan Zelter ganz sicher. Denn auch deshalb hat der Mannheimer Sänger sein neues Album "2030" betitelt – obige Zitate sind dem Titelsong entnommen. Den stellte er am Mittwoch zusammen mit anderen Stücken aus der neuen Produktion, die im Herbst veröffentlicht wird, bei einem der "Jetzterstrecht!"-Konzerte auf der Seebühne des Luisenparks vor: Eine Vorpremiere für sein neues Programm, die das Publikum durchgehend begeisterte.

Es waren fast ausschließlich eingefleischte Zelter-Fans, die an diesem lauen Sommerabend den Weg in den Luisenpark fanden. Allerdings sind die im Durchschnitt deutlich älter als der Musiker. Letzteres mag auch daran liegen, dass "Schlager" im besten Sinne des Wortes, wie sie Zelter überwiegend singt – obwohl man seine Songs auch mit dem etwas hipperen Begriff "Deutsch-Pop" umschreiben kann – doch eher was für die etwas Älteren sind. Denen fiel es denn auch immer wieder sichtlich schwer, bei den bekannten Stücken wie "Abenteuerzeit" oder auch "Von Mannheim nach New York" nicht mitzusingen – da dies, wie Mit-Veranstalter Thorsten Riehle eingangs betont hatte, in Corona-Zeiten ausdrücklich verboten ist. Um so heftiger wurde dann mitgeklatscht.

Zelter und seine vier Mitmusiker präsentierten sich ausgesprochen sanges- und spielfreudig vor der wunderbaren Kulisse der Seebühne. Dass man "einfach nur endlich mal wieder spielen kann" freute sich der Musiker zu Konzertbeginn – kein Wunder nach der langen Zwangspause, in der sie "im Proberaum eingesperrt waren". Dass dabei das neue Album herausgekommen ist, ist aber nicht das schlechteste Ergebnis, wie die Songs daraus beweisen. Wer diese "Deutsch-Pop"-Musik auf durchaus hohem Niveau mag, wird seine Freude haben an "2030" – so viel ist sicher. Und dass zumindest die gut 200 Konzertbesucher es kaum erwarten können, bis das Album endlich erhältlich ist, ist nach deren Applaus zu urteilen ebenso klar.

Vielleicht ist es die Kombination dieser eingängigen Stimme und der teilweise sehr persönlichen Texte, die den Erfolg Jonathan Zelters ausmachen. Textlich wandelt er dabei immer wieder zunächst auf sehr melancholischen Pfaden, was im Publikum, etwa bei einem Song wie "Anna", deren Eltern sich auseinandergelebt haben und permanent vor der Tochter streiten, dazu führt, dass "ich gleich Tränen in die Augen bekomme", wie eine Zuhörerin deutlich hörbar seufzend sagte. Die Musik dazu ist einfach gestrickt und gerade heraus, sodass im Grund jeder, der es möchte, mitsingen könnte – wenn es eben dieses vermaledeite Corona nicht gäbe.

Das Publikum wurde von Jonathan Zelters Optimismus angesteckt, der letztlich aus beinahe jedem seiner noch so melancholischen Lieder spricht. Denn dann hätten wir nicht nur die Pandemie, sondern auch all die anderen unseligen Dinge dieser bewegten Zeiten bereits lange vor 2030 hinter uns gelassen. Und am Ende könnte der aufstrebende Sänger mit seiner Band vielleicht sogar schon bald vor ganz großem Publikum in der SAP Arena auftreten.