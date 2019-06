Nach dem Fund belasteter Erdbeeren will die Stadt Mannheim nun weitere Felder auf PFC-Belastung hin untersuchen lassen. Foto: dpa

Von Anna Manceron

Mannheim. Experten haben in Erdbeeren von einem Acker in Mannheim deutlich erhöhte Werte von gesundheitsschädlichen PFC-Chemikalien gefunden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe bekannt gab, wurden auf der betreffenden Fläche im Norden von Mannheim zum ersten Mal Erdbeeren angebaut. Die Früchte habe man sofort aus dem Handel genommen. Allerdings seien sie zuvor an zwei Tagen verkauft worden.

Wo genau sich der Acker befindet und in welchem Geschäft die Erdbeeren verkauft wurden, konnte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Nachfrage nicht beantworten. Auf die verseuchten Erdbeeren stieß man im Rahmen einer Lebensmittelkontrolle.

Mitarbeiter des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Freiburg hatten dabei eine deutliche Überschreitung der Beurteilungswerte für PFC festgestellt. Diese hat das Landesministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgelegt.

Bei den sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) handelt es sich um Kunststoffe, die wasser-, schmutz- und fettabweisend sind. In der Industrie verwendet man sie unter anderem für die Herstellung von Pappbechern, Pfannen und wasserdichten Regenjacken. Auch viele Imprägniersprays enthalten PFC. Diese Chemikalien gelten als kaum abbaubar und bleiben daher sehr lange in der Umwelt.

Seit 2015 ist bekannt, dass es im Mannheimer Norden Ackerflächen gibt, die mit PFC belastet sind. Erst im vergangenen Jahr fanden Lebensmittelkontrolleure in 23 von 33 örtlichen Honigproben Spuren der umstrittenen Substanz. Neun davon lagen oberhalb des gesetzlichen Beurteilungswerts. Der betreffende Honig sei nicht in den Verkauf gekommen, hatte das Regierungspräsidium damals betont.

Die betroffenen Ackerflächen werden nun regelmäßig untersucht. Über vier der zwölf meistbelasteten Felder sei auch PFC ins Grundwasser gelangt, gibt die Stadtverwaltung zu. Bei den restlichen Äckern bestehe dafür jedoch keine Gefahr.

Außerdem fand die Stadt in 39 Beregnungsbrunnen Spuren von PFC, weitere neun wurden als "höher belastet" eingestuft. Die Verwaltung schränkte daraufhin die Wasserentnahme für Landwirte aus diesen Brunnen ein. Nun will man weitere Ackerflächen im Mannheimer Norden unter die Lupe nehmen. Bis 2021 sollen insgesamt 1000 Hektar auf deren PFC-Belastung getestet werden.

Das Feld, von dem die belasteten Erdbeeren stammen, sei bisher nicht als solches bekannt gewesen, sagt die Stadtverwaltung. Wie die PFC dorthin gekommen sind, ist noch unklar. Das Regierungspräsidium geht jedoch allgemein davon aus, dass die Chemikalien über die Landwirtschaft in die Erde gelangen. Die mutmaßliche Ursache dafür seien mit Papierschlämmen versetzte Kompostreste, die auf den betroffenen Feldern verteilt wurden.

Der Erdbeeracker im Mannheimer Norden wird nun in das sogenannte Vor-Ernte-Monitoring (VEM) des Regierungspräsidiums Karlsruhe aufgenommen. Dabei nehmen Experten im Frühjahr Proben von Lebensmitteln, die auf PFC-belasteten Feldern wachsen. Die Behörden wollen so verhindern, dass gesundheitsschädliches Erntegut auf dem Markt landet.

Laut Regierungspräsidium wurden dieses Jahr in Mannheim zwei Spargelproben vor der Ernte untersucht. Die Ergebnisse seien unauffällig gewesen. Von der PFC-Belastung im Regierungsbezirk Karlsruhe ist neben Mannheim auch die Region rund um Rastatt und Baden-Baden betroffen.