Mannheim. (lsw) Nach eineinhalb Jahren Online-Lehre appellieren Hochschulvertreter und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), ab diesem Montag wieder auf den Campus zurückzukehren. Diese Ermunterung ist offenbar an der bereits Anfang September gestarteten Universität Mannheim auch nötig. Die dortige Studierendenvertretung hat beobachtet, dass vor allem höhere Semester noch nicht den Weg zurück in Seminare und Hörsäle gefunden haben.

"Sie studieren dann digital vom Bett oder WG-Tisch aus", sagt Asta-Chef Frederik Blank. Nach Schätzung des Mannheimer Rektors Thomas Puhl haben sich etwa zehn Prozent der Studierenden ohne stichhaltige Begründung vom Campus zurückgezogen. Da helfe es wenig, wenn dann auch noch 40 Prozent der Veranstaltungen ausschließlich digital seien, meint Studentenvertreter Blank. Lehrfreiheit dürfe nicht dazu führen, dass Dozenten nur noch online lehrten. In Mannheim muss deshalb ab dem Sommersemester der Nachweis erbracht werden, dass digitale Veranstaltungen im Vergleich zur Präsenzform einen Mehrwert haben. "Wir sind keine Fernuniversität und wollen auch keine werden", betont Blank. An der Uni Heidelberg werden grundsätzlich alle Veranstaltungen in Präsenz vorgenommen.

"Die Studierenden wollen sich auch in der Uni ohne Maske gegenübersitzen und reden können wie in ihrer Freizeit in Bars oder Restaurants", sagt Blank. 98 Prozent der angehenden Akademiker, die auf den Mannheimer Campus kommen, sind geimpft, ein Prozent genesen – und nur ein Prozent getestet. Diese Zahlen stimmen Hochschulvertreter im ganzen land zuversichtlich, dass der Wegfall der Gratis-Tests keine großen Probleme nach sich zieht. Manche Unis bieten auch noch übergangsweise kostenlose Tests für die an, bei denen keine medizinischen Gründe gegen eine Impfung sprechen.