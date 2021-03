Mannheim. (RNZ) Der Luisenpark wird am Samstag nicht öffnen. Wie die RNZ aus Stadtkreisen erfuhr, ist die hohe Inzidenz der Grund dafür. Der Wert ist wieder über die 100 gestiegen.

Update: Freitag, 12. März 2021, 15.04 Uhr

Besucher werden Luisenpark fast nicht wiedererkennen

Von Volker Endres

Mannheim. Vor fast genau vier Monaten sind die letzten Besucher durch den Luisenpark gewandelt. Ruhe herrscht im Stadtpark deshalb aber seither nicht. Im Gegenteil. Nicht nur die Natur steht in den Startlöchern, sondern auch die "Neue Parkmitte" hat bereits schon jetzt das Gesicht des ehemaligen Bundesgartenschaugeländes verändert. "Wir hoffen, dass wir bald wieder für Besucher öffnen dürfen", betont Parksprecherin Alexandra Wind.

Dieses "Bald" ist mittlerweile eigentlich geregelt. Laut der Konferenz der Ministerpräsidenten dürfen Stadtparks und zoologische Gärten in Gebieten mit einem Inzidenzwert von unter 100 am Montag wiedereröffnen. Eigentlich eine bundesweit gültige Regelung. Im Luisenpark gibt man sich trotzdem vorsichtig: "Zunächst müssen wir jetzt die Umsetzung auf Landesebene abwarten, denn die allein ist für uns gültig", so Wind. >>>Zwischenzeitlich hat das Land die Lockerungen bestätigt<<<

Dann werde am Montag der Corona-Verwaltungsstab der Stadt darüber entscheiden, welche Einrichtungen unter welchen Bedingungen geöffnet werden.

Fest steht schon jetzt, dass die Besucher ihren Park kaum wiedererkennen werden. Das liegt zum einen an den Baustellen für die "Neue Parkmitte" rund um das Pflanzenschauhaus und im Bereich der ehemaligen Minigolfanlage, aber auch an den Gasleitungsarbeiten der MVV am Haupteingang, die noch bis in den Frühsommer andauern sollen. Auch die Gärtner um Ellen Osswald und Stefan Münch waren nicht untätig. Trotzdem räumt Wind ein: "Für die Bauarbeiten kam uns die verordnete Schließzeit seit dem 2. November nicht ungelegen."

In den Beeten blühen schon die ersten Frühlingsblumen. Foto: Gerold

Aber nun könnte es so langsam wieder losgehen – denn schon haben die ersten Frühlingsboten ihre Köpfe aus dem Boden gestreckt. "Normalerweise haben wir um diese Zeit unsere Schneeglöckchentage", berichtet Alexandra Wind. Und tatsächlich sind auch davon einige entlang der Wege zu sehen, genau wie gelbe Krokusse oder Christrosen, die zum Chinesischen Teehaus geleiten. "Der gesamte Bereich hinter dem Mondtor ist neu", berichtet Stefan Münch. Das kleine runde Tor befindet sich am Neckardamm und könnte das Gesicht des Parks zum Buga-Gelände 2023 werden. Dort befindet sich auch der Kameliengarten, der im November, praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eröffnet wurde und auch die Spaziergänger außerhalb des Zauns erfreut.

Rund um das Freizeithaus hat sich die Szenerie verändert. Ein ganzer Hügel wurde abgetragen und eröffnet ganz neue Einblicke in den Park.

Am Kutzerweiher stapeln sich die Rohre. Foto: Gerold

Ein- und Ausblicke genau genommen, denn der bestuhlte Innenhof der Gastronomie am Freizeithaus wurde so auf einen Schlag von einer dunklen Fläche zu einem hellen, freundlichen Biergarten mit Blick auf den Kutzerweiher und – wenn sie denn 2023 einmal fertiggestellt ist – auch zur neuen Parkmitte mit Aquarien und Pinguingehege. Direkt daneben ist ein Permagarten entstanden, der aktuell zwar noch ein wenig trist und braun aussieht, aber von den Gärtnern nach und nach zu einer nachhaltigen immergrünen Insel umgestaltet wird. "Das sind im Prinzip die Arbeiten, die auch jeder Kleingärtner machen muss. Bei uns ist nur der Maßstab ein wenig größer", erklärt Münch.

Deutlich wird beim geöffneten Blick auf den Weiher aber das Konzept von Ellen Osswald, die mit vielen Blickachsen arbeitet. Dafür gehören einige wuchernde Büsche im Park der Vergangenheit an, man hat nun von Freizeithaus auch den Bauernhof und den Matschspielplatz besser im Auge. Viel zu sehen gibt es auch am Pflanzenschauhaus. Dort werden aktuell gerade die Seerosenbecken nach über 40 Jahren neugestaltet. Dabei steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Unterwasserpflanzen übernehmen künftig eine natürliche Filterfunktion, binden außerdem überschüssige Nährstoffe, was die Seerosen wiederum mögen. "Durch das moderne Pumpensystem müssen wir weniger Frischwasser zuführen", beschreibt Alexandra Wind einen weiteren Vorteil der Arbeiten, die noch in diesem Frühjahr beendet sein sollen.

Und es hat sogar Vorteile, dass aktuell einige Bagger durch den Park rollen. "Das ein oder andere Loch haben wir genutzt und einen Baum hineingepflanzt", sagt Münch. "Am Haupteingang haben wir ein paar neue Staudenbeete angelegt, und als Nächstes kümmern wir uns um die Saisonbepflanzung."