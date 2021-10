Endlich wieder Studieren vor Ort: Der Campus der Dualen Hochschule Baden-Württemberg befindet sich in Neuostheim. Foto: Gerold

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Nach 18 Monaten Lockdown und Online-Studium kehrt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim wieder zum Präsenz-Studienbetrieb zurück. Über 2000 Erstsemester haben im Oktober ihr Studienjahr begonnen. Statt dem befürchteten Rückgang der Studienanfänger verzeichnet die DHBW ein vierprozentiges Wachstum. Insgesamt studieren an der Mannheimer Dualen Hochschule 5735 junge Menschen. Rund zwei Drittel entfallen auf die Studienbereiche Gesundheit und Wirtschaft, ein Drittel auf technische Studiengänge.

"Das war schon hart, über ein Jahr nur Online-Studium", räumt Hochschulrektor Georg Nagler ein. "Umso mehr freuen sich Studierende und Dozenten, dass nun wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind." Nur dort, wo es eine sinnvolle Verbesserung darstelle, werden weiterhin Online-Lehrveranstaltungen angeboten. Angestrebt ist ein Verhältnis der Präsenz- zur Online-Lehre von 80 zu 20, so der Rektor. Voraussetzung für die Rückkehr an den Campus sei die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen gegen die Pandemie. "94 Prozent unserer Studierenden sind geimpft oder genesen, bei den Lehrkräften sind es 97 Prozent", berichtet Nagler. Für die Übrigen besteht die Pflicht, einen aktuellen Test nachzuweisen. Der Testnachweis wird kontrolliert und durchgesetzt. An der DHBW gibt es ein hauseigenes Testzentrum.

Die Hochschule sei stolz darauf, dass in den zurückliegenden Corona-Semestern alle Prüfungen in Präsenz durchgeführt worden seien, sagt der Rektor. Nur mündliche Prüfungen habe es auch online gegeben. Das vierprozentige Wachstum der Studienanfänger sei sehr erfreulich, die zehnprozentige "Delle" vom Vorjahr damit halbiert worden.

Die Nachfrage nach Studienangeboten der DHBW hänge aber immer stark von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung ab, betont Georg Nagler den Zusammenhang. Dies könne als positives Indiz für die Wirtschaftslage gewertet werden, denn hinter jedem Studierenden stehe ein Unternehmen. Auch die stabile Übernahmequote von knapp 79 Prozent der Absolventinnen und Absolventen in den Arbeitsmarkt deute auf eine sich erholende Konjunkturlage hin.

Festzustellen sei ein sinkendes Interesse an Studienangeboten im Bereich des konventionellen Handels, dagegen gebe es großes Interesse an Studiengängen des Online-Handels und der Cyber Security (Cyber-Sicherheit) mit Zuwachsraten von über 20 Prozent.

Ein großes Thema an der DHBW ist die Digitalisierung, sowohl bei den eigenen technischen Fähigkeiten der Hochschule in der Lehre wie auch bei den Studienangeboten. In technischen Studiengängen werden Informatik-Module eingebaut. "Neu dazu kommt die Medizintechnik. Die Studienrichtung Data Science (Datenwissenschaft) bei der Wirtschaftsinformatik wird nun ein eigener Studiengang", berichtet der Rektor. Stark nachgefragt sei das Angebot Cyber Security im Studiengang Informatik.

In der Fakultät Wirtschaft werden neben der seit Längerem erfolgreichen Studienrichtung Digitale Medien nun die neuen Studienrichtungen Digital Business Management (Digitales Management von Unternehmen) und Digital Commerce Management (Digitales Handelsmanagement) angeboten, Digital Finance (Digitale Finanzen) ist in Planung.

Die Zahl der Studienabbrecher oder nicht bestandenen Prüfungen durch das Online-Studium hat sich laut Nagel in der Pandemie nicht erhöht und liegt bei rund 20 Prozent der Studienanfänger. Um den Einstieg und die Voraussetzungen für die Studierenden zu verbessern, soll es künftig mehr Beratung geben. Ein Orientierungsstudium vor dem eigentlichen Beginn soll den Erstsemestern helfen, die eigenen Wissenslücken aufzudecken.