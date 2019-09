Von Volker Endres

Mannheim. Entwickeln, nicht abwickeln - das ist das Ziel von Insolvenzverwalter Thomas Oberle. Der Rechtsanwalt der Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz aus Mannheim kämpft um den Erhalt der gemeinnützigen Gesellschaft Markthaus. Am 1. September wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Markthaus Mannheim betreibt als staatlich anerkannter Inklusionsbetrieb zwei soziale Secondhand-Kaufhäuser, die Jobbörse Schwetzingerstadt und sechs Nahversorgungs-Lebensmittelmärkte in der Metropolregion - zum Beispiel in Weinheim und Neckarhausen.

Oberle selbst bezifferte die Chancen auf den Erhalt des Unternehmens bei einer Informationsveranstaltung als "relativ aussichtsreich". Es sind gute Nachrichten für die fast 110 Beschäftigten, von denen über die Hälfte als schwerbehindert eingestuft ist. "Es sollen nur wenig Arbeitsplätze wegfallen", kündigte Oberle bei der Informationsveranstaltung im Stadtteil Wallstadt an. Und wenn, dann sozial verträglich, also durch eine Nichtbesetzung frei werdender Stellen. Endgültig sei dieser Stellenplan allerdings noch nicht, denn Gläubiger haben noch bis Anfang Oktober Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Für den 18. November sei dann eine Gläubigerversammlung angesetzt, bei welcher der Insolvenzverwalter über den aktuellen Sachstand informiert. "Es kann sein, dass wir bei den Stellen noch nachjustieren müssen", gab Oberle zu bedenken.

Wenig Aussichten macht der Insolvenzverwalter den Anteilseignern. Wer bei der Gründung im Jahr 1997 so genannte "Genussscheine" gezeichnet hat in der Hoffnung auf eine Verzinsung, oder auch als Solidaritätsbekundung, wie etwa in Wallstadt, wo sich eine Supermarktkette aus dem Ortskern zurückgezogen hatte und das Markthaus nur mit der Kapitalhilfe aus der Bevölkerung den frei werdenden Platz einnehmen konnte, wird wohl leer ausgehen. "Das Geld ist futsch", räumte Geschäftsführerin Sabine Neuber ein.

Sie selbst war im April in die Geschäftsführung berufen worden, zunächst parallel zum bisherigen Geschäftsführer Thomas Weichert, nach dessen Kündigung im Juni als alleinige Vertretungsberechtigte. "Nachdem ich Einblick in die Abläufe hatte, habe ich gesehen, dass wir zahlungsunfähig waren", berichtete sie. "Die Art und Weise, wie in den letzten Jahren expandiert wurde, hat dem Unternehmen mit Sicherheit nicht gutgetan", so Neuber, die damit vor allem auf die Eröffnung des Markts im hessischen Lindenfels anspielte. Man habe versäumt, das Markthaus auf eine solide Basis zu stellen und die schleichende Schieflage in Kauf genommen, klagte sie in Richtung ihres Vorgängers. Man habe zu wenig finanzielle Mitstreiter mit in die Verantwortung genommen. Ein weiterer Grund sei die siebenmonatige Schließung des Haupthauses in Neckarau für die Renovierung gewesen. Im Juli meldete die neue Geschäftsführerin deshalb Insolvenz an.

Dabei sei es ein gutes Zeichen, dass das Verfahren vor dem Amtsgericht Mannheim eröffnet worden ist: Es ist genügend Masse, also eine finanzielle Grundlage, für einen Vergleich vorhanden. Der könnte bis zum Jahresende abgeschlossen sein, schätzte Oberle. Damit wäre der Weg für einen Neuanfang frei. Neuber hofft auf eine Sockelfinanzierung der inklusiven Arbeit durch den Gemeinderat. "Minimum 100.000 Euro", müsste der Gemeinderat laut Geschäftsführerin dafür in die Hand nehmen. Der Verkauf laufe bis dahin normal weiter.