Mannheim. (pol/rl) Gewalttätig wurde ein Supermarktkunde im Quadrat N1 am Dienstagabend. Der Mann hatte gegen 22 Uhr an der Selbstzahlerkasse seinen Einkauf zunächst eingescannt, verließ dann aber den Markt ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte dies beobachtet. Der 30-Jährige sprach den Kunden an und bat ihn zum Bezahlen in den Laden zurück. Der Kunde soll dies nur widerwillig getan haben.

Als der Mitarbeiter dem Kunden dann noch ein Hausverbot für die Verkaufsräume aussprach, kam es zwischen den beiden Männern zum Streitgespräch. Dabei nahm der Kunde eine volle Weinflasche und schlug sie dem 30-jährigen Mitarbeiter gegen den Kopf schlug. Danach flüchtete der Täter in Richtung Paradeplatz.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein. Er hatte schwarze Haare, einen Vollbart, trug eine Jeans und ein Jordan T-Shirt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.