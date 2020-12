Mannheim. (pol/rl) Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag auf der Rheinstraße in Richtung Planken. Gegen 16 Uhr wollte er an der Kreuzung in Höhe D6/E6 abbiegen und missachtete dabei die rote Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer querenden Straßenbahn.

Der 51-Jährige und seine beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dies konnten alle drei nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 51-Jährige war nur leicht verletzt worden.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr war bis 17.30 Uhr eingeschränkt.