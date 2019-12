Mannheim. (pol/rl) Schock am Sonntagmorgen in einer Bar in der Jungbuschstraße: Gegen 3 Uhr löste sich plötzlich die aus mehreren Lampen bestehende Deckenaufhängung.

Als sie zu Boden fiel, wurde ein 23-jähriger Gast getroffen und leicht verletzt. Er erlitt eine Risswunde am Unterschenkel und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die etwa 2,50 mal 2,50 Meter große Aufhängung war mit vier Drahtseilen an der Decke befestigt. Noch ist unklar wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Polizei hält derzeit einen baulichen Mangel an der Vorrichtung für möglich oder dass jemand an den Lampen gezogen hat.

Die Feuerwehr hat inzwischen die Bar untersucht und weitere bauliche Mängel ausgeschlossen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.