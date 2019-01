Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Von vier Männern überfallen wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Freitagabend. Die beiden Jugendlichen befanden sich gegen 19.30 Uhr in der Fußgängerzone zwischen den Quadraten O4 und O5 vor einem Ladengeschäft. Vier Männern kamen auf die beiden zu und beleidigten sie. Dann forderten sie den 16-Jährigen auf, seine Umhängetasche zu übergeben. Als sich der 16-Jährige weigerte, drängten die Vier ihn in eine Ecke und traten ihm von hinten gegen den Hals. Anschließend warfen sie ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein.

Als sich der 16-Jährige wieder aufrappelte, löste einer der Täter den Umhängegurt der Tasche, sodass diese zu Boden fiel. Als der 16-Jährige seine Tasche aufheben wollte, besprühte ihn einer der Angreifer mit Pfefferspray. Danach schnappten sich die Täter die Tasche und rannten davon.

Eine Beschreibung der vier Täter konnte der Polizei zufolge bislang nicht erlangt werden.

Zeugen des Überfalls melden sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.