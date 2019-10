Mannheim. (pol/rl) Einen mutmaßlichen Drogendealer erwischte die Polizei in der Innenstadt am Dienstagvormittag. Das teilte Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Der 24-Jährige war bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, als er gegen 11 Uhr während der Autofahrt telefonierte. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogen stand, sodass die Beamten den 24-Jährigen durchsuchten. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche nur eine geringe Menge Marihuana, im Kofferraum hingegen ein ganzes Kilo. Außerdem hatte er mehr als 3000 Euro Bargeld dabei. Weitere Ermittlungen ergaben später, dass der 24-Jähriger auch keinen Führerschein hatte.

Der Verdächtige soll sich spätestens im Oktober dazu entschlossen haben, vom Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Am heutigen Mittwochnachmittag wurde Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Der 24-jährige Deutsche sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.