Von Manfred Ofer

Mannheim. Rassismus geht gar nicht. Das sollte in einer offenen Gesellschaft ja selbstverständlich sein. Aber ist es das auch? Viel zu oft leider nicht. An der Justus-von-Liebig-Schule in der Neckarstadt setzen sich Schüler und Lehrer seit vielen Jahren für ein tolerantes Leitbild ein. Nicht ohne Grund trägt die Bildungseinrichtung seit April die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage". Und weil das gute Miteinander Spaß macht und eine treibende Kraft sein kann, gab es am Mittwoch zum ersten Mal einen "White-T-Shirt-Day".

"Da kommt die Drohne!" Ein Raunen geht durch die Reihen der Schüler, die sich auf dem Areal neben dem Neckarsteg eingefunden haben. Alle Blicke richten sich zum Himmel, wo das kleine Flugobjekt über ihren Köpfen schwebt. Mehr als 700 Schüler sind gekommen, um mit ihren Körpern ein großes "Peace"-Zeichen zu formen. Viele lachen. Andere werfen sich mit Freunden in Positur. Denn das Ganze wird ja von oben gefilmt.

Schulleiterin Marianne Sienknecht eilt derweil geschäftig zwischen den Jugendlichen umher und sorgt mit ihren Kollegen dafür, dass auch alle richtig stehen. "Hier müssen noch drei von euch hin", ruft sie ein paar Jugendliche herbei, die sich prompt beeilen. Schließlich soll alles perfekt aussehen. Jetzt und später auf dem Bildschirm. Dann steht das "Peace" und alle winken für das etwas andere Schulbild in die Linse.

Das Symbol, das seit Generationen mit dem Wunsch nach Frieden verbunden wird, leuchtet weiß, was den T-Shirts geschuldet ist, die alle tragen. Der "White-T-Shirt-Day" ist eine Idee, die erst vor kurzem von einem Team aus Schülern und Lehrern ins Leben gerufen wurde. Hintergrund ist der Gedanke, dass das Tragen einer einheitlichen Farbe, wenn auch nur für kurze Zeit, ein Bewusstsein für mehr Gleichheit schaffen kann. Es ist eine Premiere.

Björn Krupp (hinten) und Sinan Akdag gaben fleißig Autogramme. Foto: Gerold

Letztendlich geht es mit solchen Aktionen darum, ein starkes Zeichen gegen Rassismus und für ein tolerantes Menschenbild zu setzen. Die Intention ist an der "Justus" nicht neu. "Im Unterricht wird bei uns schon seit über 20 Jahren zu dem Thema gearbeitet", bemerkt Marianne Sienknecht dazu. Die Schüler, die sich am Vormittag bereits im Rahmen verschiedener Workshops mit dem Thema befasst hatten, seien mit viel Eifer dabei.

Den Titel "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage" muss sich jede Trägerinstitution immer wieder neu verdienen, wozu Aktionen wie der "White-T-Shirt-Day" beitragen können. Dabei werden auch Aspekte wie Gewalt, Mobbing und Ausgrenzung auf sensible Weise thematisiert, die sich leider allzu häufig in der Gesellschaft ereignen. "Mich hat erschreckt, als mir viele Schüler von ihren Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus erzählt haben", sagt Lehrerin Elke Hülter im Anschluss an die Aktion am Neckarsteg.

An einer Schule, die einen hohen Anteil von jungen Menschen mit Migrationshintergrund hat, ist das natürlich ein Thema. Bis zu 60 Nationen sind vertreten. Das klingt für manchen erst einmal nach einer Herausforderung. Am Ende eines solchen Aktionstags steht jedoch die Erkenntnis, dass da deutlich mehr Verbindendes ist.

Wie zum Beispiel die Frage, ob die Mannheimer Adler wieder den Titel Deutscher Meister anstreben. Darüber konnten die Spieler Björn Krupp und Sinan Akdag bei einer Autogrammstunde in der Aula Auskunft geben. Angesprochen auf das Thema, das an diesem Tag im Fokus stand, vertrat das Duo, das für den DEL-Club als Schulpaten im Rahmen des Projekts "Schule ohne Rassismus" agiert, eine klare Haltung. "In unserem Team und überhaupt in der DEL sind so viele Nationalitäten vertreten, die täglich an einem Strang ziehen, da ist Rassismus kein Thema", sagte Sinan Akdag. Und das fanden alle gut so.