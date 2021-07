Mannheim. (RNZ) Das Impfzentrum Mannheim führt von Montag, 5. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, Vor-Ort-Impfungen in der Mannheimer Unterstadt durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams vorgenommen. Das Impfangebot richtet sich an alle in der Unterstadt mit Hauptwohnung gemeldeten Personen über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna. Das Mobile Pop-up-Impfzentrum ist am Montag von 9.30 bis 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach) in J 6, 1-2, zu finden. Ab Dienstag sind Impfungen dann bereits ab 9 Uhr möglich. Zudem wird ein Impfbus mit einem mobilen Impfteam an einem Standort in der Unterstadt impfen und die Bewohnerinnen und Bewohner über das Impfangebot informieren. Der Standort für den Impfbus wird noch bekannt gegeben.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Die zweite Impfdosis erhalten Bewohnerinnen und Bewohner der Unterstadt im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben. Das Impfgebiet Mannheimer Unterstadt erstreckt sich von den Planken inklusive der erweiterten Planken bis zum Friedrichs- beziehungsweise Luisenring. Impfberechtigt sind somit alle in den Quadraten E bis K beziehungsweise P bis U mit Hauptwohnung gemeldeten Personen ab 18 Jahren.