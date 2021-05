Mannheim. RNZ. Das Impfzentrum der Stadt Mannheim führt ab Montag, 10. Mai, zehn Tage Vor-Ort-Impfungen in der Neckarstadt-West durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams verabreicht. Das Impfangebot richtet sich an die Bewohnerinnen und Bewohner der Neckarstadt-West. "Das Infektionsgeschehen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen ist deutlich überdurchschnittlich. Eine Erklärung sind die Wohnverhältnisse und ein hoher Anteil von Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz. Man sei sich bewusst, dass gerade in diesen Stadtteilen die Impfquote unterdurchschnittlich sei. Nach den positiven Erfahrungen, die man auf der Hochstätt gemacht habe, sei nun die Neckarstadt-West an der Reihe.

Kurz dankt dem Land Baden-Württemberg "für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in diesem Modellprojekt. Wenn das Land ab 17. Mai wie angekündigt die Priorität 3 weiter öffnen wird, sind auch Personen mit besonderen Wohn- und Lebenslagen impfberechtigt. Wir freuen uns, dass wir mit der besonderen Freigabe des Landes bereits vorab diese vulnerable Gruppe impfen können. Wir arbeiten intensiv an Konzepten für weitere Stadtteile, brauchen dafür aber weitere Kapazitäten und Unterstützung des Landes."

Das mobile Impfangebot wird in der kommenden Woche ab Montag täglich von 9 bis 15 Uhr im Bürgerhaus der Neckarstadt-West angeboten. Zwei mobile Impfteams werden dort für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers bereitstehen.