Von Olivia Kaiser

Mannheim. Das Universitätsklinikum (UMM) hat allen Mitarbeitern, die nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes impfberechtigt sind, ein entsprechendes Angebot gemacht. Das erklärte UMM-Sprecher Dirk Schuhmann auf Anfrage der RNZ. "Die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden im ärztlichen und pflegerischen Dienst im Universitätsklinikum ist hoch, sodass bei den Ärzten rund 90 Prozent und bei den Pflegenden je nach Bereich zwischen 65 und 75 Prozent geimpft sind" betonte er.

Aktuell sind nach der Coronavirus-Impfverordnung alle Mitarbeiter von Krankenhäusern impfberechtigt, die regelmäßig in Kontakt mit Patienten stehen oder in besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind. Dieser Personengruppe seien bereits Impfangebote durch ein mobiles Team des Impfzentrums Mannheim gemacht worden. Darüber hinaus wurden außerhalb des Universitätsklinikums weitere Mitarbeiter aus allen Bereichen geimpft, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen, wegen der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder als Kontaktperson einer Schwangeren.

Für Mitarbeiter, die mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca geimpft wurden, steht Anfang Mai – zwölf Wochen nach der Erstimpfung – die zweite Impfung an. Die ständige Impfkommission (Stiko) hat am Dienstag beschlossen, dass Personen unter 60 Jahren, deren Erstimpfung mit Astra-Zeneca erfolgt ist, für ihre Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden sollen. "Das wird am Universitätsklinikum in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Mannheim so umgesetzt", betonte der UMM-Sprecher.

Natürlich gebe es Mitarbeitende, die zunächst kein Impfangebot wahrgenommen hätten, sich nun aber doch für eine Impfung entschieden hätten. Diese könnten sich in einem Impfzentrum impfen lassen, so Schuhmann.