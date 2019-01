Mannheim. (pol/mün) Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochabend ein 18-jähriger Autofahrer im Mannheimer Mühlauhafen.

Der junge Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem Lancia in der Neckarvorlandstraße in Richtung Güterhallenstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Güterhallenstraße verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Er prallte gegen eine Straßenlaterne und die Leitplanken.

Die Laterne wurde komplett aus der Verankerung gerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Lancia war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.