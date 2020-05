Mannheim. (RNZ) Noch knapp drei Jahre sind es bis zum Start der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim. Hauptschauplatz soll zwar das Spinelli-Gelände werden, doch auch der Luisenpark ist Teil der Buga 23. Deshalb bekommt der Park unter dem Titel "Neue Parkmitte" einige neue Attraktionen: Im Bereich zwischen Pflanzenschauhaus und Gondoletta-Anleger sollen eine sogenannte Unterwasserwelt, das neue Pinguin-Gehege und das Südamerikahaus entstehen. Hinzu kommt eine begehbare Freiflugvoliere – die mit 1300 Quadratmetern dreimal so groß wird wie die jetzige. Auch ein Neubau für die Gastronomie ist vorgesehen.

Der Aufsichtsrat der Stadtpark Mannheim gGmbH hat nun die konkrete Umsetzung für den ersten Realisierungsabschnitt auf Basis der Vorentwurfsplanung beschlossen. "Wir sind nun einen entscheidenden Schritt weiter. Aus den architektonischen Entwürfen ist eine konkrete Planung geworden, die jetzt konsequent in der Umsetzung vorangetrieben wird. Der Baubeginn ist im Oktober dieses Jahres vorgesehen", betont Felicitas Kubala, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtpark Mannheim gGmbH.

"Die Entwürfe wurden in dieser Planungsphase hinsichtlich Kosten und Machbarkeit bewertet. Mehrere Einflussfaktoren, wie etwa unser Baumbestand, wurden noch einmal näher beleuchtet. Zum Schutz unserer sehr alten Bäume wird nun etwa das Pinguin-Gehege entgegen der ursprünglichen Planung weiter nördlich seinen neuen Platz finden. Besucher können die Pinguine an diesem Standort auch vom Gondoletta-Boot aus sehen", erklärt Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH, die Änderungen.

Rund um den südlichen Teil des Kutzerweihers soll in verschiedenen Abschnitten die "Neue Parkmitte" des Luisenparks entstehen. Alle Neubauten sind so geplant, dass sie sich sanft in die bestehende Landschaft und Pflanzenwelt des Parks einbetten. "Der Luisenpark wird sich als zweiter Veranstaltungsort der Bundesgartenschau innovativ und zukunftsorientiert präsentieren", erklärte sich Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga 23.

Aus dem Schmetterlingshaus wird das geplante Südamerikahaus. Dort können Affen, Kaimane und Leguane künftig zusammen mit den Schmetterlingen unter einem Dach erlebt werden. Angedacht ist außerdem ein Rundweg sowie ein Versorgungsgebäude für die Tierpflege. Dann wird der Bereich zwischen Pflanzenschauhaus und Gondoletta-Anleger freigeräumt. Die Tiere aus diesem Areal werden vorübergehend oder dauerhaft umgesiedelt: an andere Stellen im Park oder in andere zoologische Einrichtungen. "Die Pinguine werden voraussichtlich im August in den Frankfurter Zoo umziehen und kehren nach Abschluss der Umgestaltung in ihr neues und größeres Domizil bei uns zurück", erläutert Költzsch.

Weiter im Blick bleiben auch die Planungen für den Neubau von Freizeithaus und Grüner Schule, die dann als zweiter Realisierungsabschnitt nach der Bundesgartenschau 2023 umgesetzt werden sollen. Davon unabhängig wurde damit begonnen, das bestehende Freizeithaus zu renovieren. Derzeit wird die Außenanlage neu gestaltet.