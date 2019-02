Mannheim. (pol/mün) Eine 30-jährige Frau und 39-jähriger Mann sitzen in Untersuchungshaft, weil sie im großen Stil mit illegalen Drogen gehandelt haben sollen.

Seit September sollen die beiden Tatverdächtigen ihr illegales Geschäft betrieben haben. Dabei habe der Mann, der als Hauptverdächtiger geführt wird, Drogen in einem Mannheimer Fitnessstudio verkauft, so Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. So soll er sich eine Einnahmequelle von einigem Umfang und Dauer verschafft haben. Ob er auch Inhaber des Betriebs ist, konnte die Polizei nicht sagen.

Die 30-Jährige wird als Tatbeteiligte behandelt, die den Mann unterstützt habe. In ihrer Gartenhütte seien die Drogen aufbewahrt worden.

Am 22. Januar schlug die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeipräsidiums Mannheim zu und durchsuchte die Privaträume der beiden. Und dabei machten die Beamten den großen Fund: Neben einer vierstelligen Bargeldsumme entdeckten sie 39,7 Kilogramm Marihuana, 1,28 Kilogramm Haschisch sowie 6,33 Kilogramm Amphetamin.

Seit dem 23. Januar sitzen der 39-Jährige und die 30-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.