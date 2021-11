Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wir wollen, dass die Steine sprechen und die Besucher das Mannheimer Schloss selbstbestimmt erleben können", mit diesen Worten beschreibt Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG), die Zielsetzung der neuen App "Monument BW", die ab sofort kostenlos heruntergeladen werden kann. Das digitale Angebot soll künftig die Audioguides ersetzen. Doch noch gibt es einiges zu tun.

Mannheim ist das Pilotprojekt der SSG in Sachen multimediale Erlebnistour. Im Jahr 2022 sollen auch das Residenzschloss Mergentheim, das Kloster Maulbronn, das Schloss Bruchsal, die Grabkapelle auf dem Württemberg, Kloster und Schloss Salem sowie das Heidelberger Schloss auf diese Art und Weise erlebbar sein: mehrsprachig und auf die individuellen Wünsche und Interessen der Besucher ausgerichtet.

Seit Februar 2020 wird an der App getüftelt. "Sie ist auf Grundlage der Gästebefragung entstanden", erzählt Krawczyk. Informationen über das Alter der Besucher, wie häufig sie kommen und was sie besonders am Barockschloss interessiert, sind in das Konzept eingeflossen. "Alle Zielgruppen sollen auf ihre Kosten kommen. Die junge Familie, die das Schloss gerade erst kennenlernt, ebenso wie unsere regelmäßigen Besucher mittleren und älteren Alters", sagt der Marketingchef. Tempo und Schwerpunkte bestimmt der App-Nutzer dabei selbst.

Wer die vorgeschlagene Erlebnistour durchs Schloss über das Treppenhaus hinauf in die Prunkräume in der "Standardversion" nutzt, baucht etwa 75 Minuten, um an 23 Audio- und Videostationen die Höhepunkte der Kurfürstlichen Residenz zu erleben. Wer mehr wissen will, kann in verschiedene Vertiefungsebenen eintauchen und erfährt beispielsweise, warum das Tafelsilber nicht immer blitzblank poliert wird. Zu hören sind zudem Details zur Schlossgeschichte und Dialoge von historischen Personen. Nutzer können Bildergalerien, Slideshows und Filme anschauen oder hören, wie das Kurpfälzische Kammerorchester ein typisches Stück der berühmten Mannheimer Schule spielt. Konservatorin Uta Coburger lädt ins prachtvolle Bibliothekskabinett der Kurfürstin ein. "Mit der App können wir für die Besucher Schranktüren öffnen und Schubladen ziehen und damit Dinge präsentieren, die wir ihnen sonst nicht zeigen", nennt Uta Coburger den Vorteil der multimedialen Entdeckungstour, für die jeder sein eigenes Handy nutzen kann – was gerade in Zeiten von Corona von Vorteil ist.

Die App ist mit weiteren Informationen ausgestattet, beispielsweise zu Anfahrt- und Parkmöglichkeiten, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. "Monumente BW" soll dem Besucher damit bereits vor dem eigentlichen Besuch einen Service bieten und ihn anschließend beim Gang durch das Monument begleiten. In der App können während des Rundgangs gemachte Fotos und Notizen hinterlegt werden, um so das Erlebte auch rückwirkend anzuschauen oder die Eindrücke mit anderen zu teilen.

"Man installiert sich die App idealerweise schon vorher aufs eigene Mobilgerät", rät Krawczyk. An der Schlosskasse stehen WLAN und QR-Code für den Download zur Verfügung. Die Filme werden aktuell noch gestreamt und benötigen einen Zugang zum Internet, das auf mobile Daten zugreift.

Wichtig war den Verantwortlichen auch, dass die App "Monumente BW" flexibel aktualisierbar ist. So kann eine Erlebnistour speziell für Kinder ebenso aufgenommen werden wie bestimmte Themenspecials. Inhalte können ergänzt oder Quizfragen eingefügt werden. Im Menü zeigt eine Karte die Monumente an, die derzeit und künftig multimediale Touren anbieten.